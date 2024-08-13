Пушков объяснил, почему Харрис не дала ни одного интервью
Пушков: Харрис не дает интервью, потому что Обама запретил ей говорить глупости
© AP Photo / John RaouxКамала Харрис
© AP Photo / John Raoux
Камала Харрис. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис не дала ни одного интервью с начала ее участия в президентской гонке, потому что экс-президент США Барак Обама запретил ей "говорить ее обычные глупости", считает сенатор РФ Алексей Пушков, об этом написал в своем Telegram-канале.
"…Камала Харрис вот уже почти четыре недели молчит - не дала ни одного интервью, даже краткого. Кампанию вместо нее ведут либеральные СМИ. Видимо, Обама ей строго-настрого запретил говорить ее обычные глупости", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
В противовес ситуации с Харрис Пушков также привел интервью кандидата от республиканцев Дональда Трампа с Илоном Маском, "численность просмотров беседы составила около 1 миллиарда - 998 миллионов просмотров".
"Из этих данных следует, что рассказы либеральных СМИ, которые сделали все, чтобы исказить содержание беседы (Трампа с Маском — ред.) и принизить ее смысл, об ограниченной аудитории этого события, - сказки для дурачков. Особенно с учетом того, что глобальная аудитория платформы Маска превышает 500 миллионов человек", - резюмировал сенатор.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
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