https://ria.ru/20240813/khamas-1965966883.html
Военное крыло ХАМАС заявило, что выпустило две ракеты по Тель-Авиву
Военное крыло ХАМАС заявило, что выпустило две ракеты по Тель-Авиву - РИА Новости, 13.08.2024
Военное крыло ХАМАС заявило, что выпустило две ракеты по Тель-Авиву
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили две ракеты по Тель-Авиву и его окрестностям. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:11
2024-08-13T16:11
2024-08-13T16:21
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КАИР, 13 авг - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили две ракеты по Тель-Авиву и его окрестностям."Бригады "Аль-Кассам" обстреляли Тель-Авив и его окрестности двумя ракетами M90 в ответ на сионистские (израильские – ред.) массовые убийства мирных жителей и преднамеренное перемещение нашего народа", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
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в мире, тель-авив, хамас
Военное крыло ХАМАС заявило, что выпустило две ракеты по Тель-Авиву
Бригады "Аль-Кассам" заявили, что выпустили две ракеты по Тель-Авиву