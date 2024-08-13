https://ria.ru/20240813/khamas-1965966883.html

Военное крыло ХАМАС заявило, что выпустило две ракеты по Тель-Авиву

Военное крыло ХАМАС заявило, что выпустило две ракеты по Тель-Авиву - РИА Новости, 13.08.2024

Военное крыло ХАМАС заявило, что выпустило две ракеты по Тель-Авиву

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили две ракеты по Тель-Авиву и его окрестностям. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T16:11

2024-08-13T16:11

2024-08-13T16:21

в мире

тель-авив

хамас

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КАИР, 13 авг - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили две ракеты по Тель-Авиву и его окрестностям."Бригады "Аль-Кассам" обстреляли Тель-Авив и его окрестности двумя ракетами M90 в ответ на сионистские (израильские – ред.) массовые убийства мирных жителей и преднамеренное перемещение нашего народа", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.

https://ria.ru/20240813/netanjahu-1965967895.html

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в мире, тель-авив, хамас