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Военное крыло ХАМАС заявило, что выпустило две ракеты по Тель-Авиву - РИА Новости, 13.08.2024
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16:11 13.08.2024 (обновлено: 16:21 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/khamas-1965966883.html
Военное крыло ХАМАС заявило, что выпустило две ракеты по Тель-Авиву
Военное крыло ХАМАС заявило, что выпустило две ракеты по Тель-Авиву - РИА Новости, 13.08.2024
Военное крыло ХАМАС заявило, что выпустило две ракеты по Тель-Авиву
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили две ракеты по Тель-Авиву и его окрестностям. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:11
2024-08-13T16:21
в мире
тель-авив
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КАИР, 13 авг - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили две ракеты по Тель-Авиву и его окрестностям."Бригады "Аль-Кассам" обстреляли Тель-Авив и его окрестности двумя ракетами M90 в ответ на сионистские (израильские – ред.) массовые убийства мирных жителей и преднамеренное перемещение нашего народа", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
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в мире, тель-авив, хамас
В мире, Тель-Авив, ХАМАС
Военное крыло ХАМАС заявило, что выпустило две ракеты по Тель-Авиву

Бригады "Аль-Кассам" заявили, что выпустили две ракеты по Тель-Авиву

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКолючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве
Колючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Колючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 13 авг - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили две ракеты по Тель-Авиву и его окрестностям.
«
"Бригады "Аль-Кассам" обстреляли Тель-Авив и его окрестности двумя ракетами M90 в ответ на сионистские (израильские – ред.) массовые убийства мирных жителей и преднамеренное перемещение нашего народа", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
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Вчера, 16:15
 
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