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Кеннеди-младшего не включат в бюллетень на выборах в штате Нью-Йорк - РИА Новости, 13.08.2024
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09:01 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/kandidat-1965849960.html
Кеннеди-младшего не включат в бюллетень на выборах в штате Нью-Йорк
Кеннеди-младшего не включат в бюллетень на выборах в штате Нью-Йорк - РИА Новости, 13.08.2024
Кеннеди-младшего не включат в бюллетень на выборах в штате Нью-Йорк
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший не будет фигурировать среди кандидатов в бюллетене на выборах президента США в штате Нью-Йорк,... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T09:01
2024-08-13T09:01
сша
роберт кеннеди
в мире
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший не будет фигурировать среди кандидатов в бюллетене на выборах президента США в штате Нью-Йорк, поскольку суд счел, что он указал ложный адрес проживания, сообщает газета New York Post. "Указание Кеннеди адреса Кротон-Лейк-Роуд, 84 (в населенном пункте Катона в штате Нью-Йорк – ред.) в качестве своего "места жительства" было ложным заявлением, что требует признания петиции недействительной", - приводит газета слова из решения суда низшей инстанции округа Олбани. Отмечается, что решение, по которому Кеннеди-младшей скорее всего подаст апелляцию, может повлиять на его включение в выборные бюллетени в других штатах, поскольку он указал один и тот же адрес в выборных документах во всех штатах. Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября.
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сша, роберт кеннеди, в мире, выборы президента сша — 2024
США, Роберт Кеннеди, В мире, Выборы президента США — 2024
Кеннеди-младшего не включат в бюллетень на выборах в штате Нью-Йорк

NP: Кеннеди-младший не будет фигурировать в бюллетене в штате Нью-Йорк

© AP Photo / Hans PenninkРоберт Ф. Кеннеди-младший
Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Hans Pennink
Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший не будет фигурировать среди кандидатов в бюллетене на выборах президента США в штате Нью-Йорк, поскольку суд счел, что он указал ложный адрес проживания, сообщает газета New York Post.
«
"Указание Кеннеди адреса Кротон-Лейк-Роуд, 84 (в населенном пункте Катона в штате Нью-Йорк – ред.) в качестве своего "места жительства" было ложным заявлением, что требует признания петиции недействительной", - приводит газета слова из решения суда низшей инстанции округа Олбани.
Отмечается, что решение, по которому Кеннеди-младшей скорее всего подаст апелляцию, может повлиять на его включение в выборные бюллетени в других штатах, поскольку он указал один и тот же адрес в выборных документах во всех штатах.
Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября.
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