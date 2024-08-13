https://ria.ru/20240813/kandidat-1965849960.html

Кеннеди-младшего не включат в бюллетень на выборах в штате Нью-Йорк

Кеннеди-младшего не включат в бюллетень на выборах в штате Нью-Йорк - РИА Новости, 13.08.2024

Кеннеди-младшего не включат в бюллетень на выборах в штате Нью-Йорк

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший не будет фигурировать среди кандидатов в бюллетене на выборах президента США в штате Нью-Йорк,... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T09:01

2024-08-13T09:01

2024-08-13T09:01

сша

роберт кеннеди

в мире

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший не будет фигурировать среди кандидатов в бюллетене на выборах президента США в штате Нью-Йорк, поскольку суд счел, что он указал ложный адрес проживания, сообщает газета New York Post. "Указание Кеннеди адреса Кротон-Лейк-Роуд, 84 (в населенном пункте Катона в штате Нью-Йорк – ред.) в качестве своего "места жительства" было ложным заявлением, что требует признания петиции недействительной", - приводит газета слова из решения суда низшей инстанции округа Олбани. Отмечается, что решение, по которому Кеннеди-младшей скорее всего подаст апелляцию, может повлиять на его включение в выборные бюллетени в других штатах, поскольку он указал один и тот же адрес в выборных документах во всех штатах. Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240731/bayden-1963068752.html

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сша, роберт кеннеди, в мире, выборы президента сша — 2024