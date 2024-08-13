https://ria.ru/20240813/jakovlev-1965970788.html

Як-130М впервые поднимется в воздух в 2025 году, сообщил разработчик

Як-130М впервые поднимется в воздух в 2025 году, сообщил разработчик - РИА Новости, 13.08.2024

Як-130М впервые поднимется в воздух в 2025 году, сообщил разработчик

Компания "Яковлев" собирается поднять в воздух модернизированную версию учебно-боевого самолета Як-130М в 2025 году, всего в рамках опытно-конструкторской... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T16:28

2024-08-13T16:28

2024-08-13T16:38

безопасность

патриот

як-130

форум "армия — 2024"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965727168_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_1c330f58ee940cb01fbebc69242473d8.jpg

КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Компания "Яковлев" собирается поднять в воздух модернизированную версию учебно-боевого самолета Як-130М в 2025 году, всего в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) будут построены три образца, сообщил журналистам заместитель главного конструктора программы этого самолёта Дмитрий Попов. "В рамках ОКР планируется изготовление трёх образцов", - сказал он на презентации этого самолёта в рамках форума "Армия-2024". Попов уточнил, что первый полёт новой версии самолёта "планируется в следующем году". Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М принципиально отличается от базовой версии новой бортовой радиолокационной станцией, наличием контейнера с оптико-лазерной-теплотелевизионной прицельной станцией и бортовым комплексом обороны. Ранее Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков. Сейчас на экспорт он позиционируется как легкий штурмовик. Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.

https://ria.ru/20240812/jakovlev-1965669434.html

https://ria.ru/20240119/dvigatel-1922239946.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, патриот, як-130, форум "армия — 2024"