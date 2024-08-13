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Як-130М впервые поднимется в воздух в 2025 году, сообщил разработчик - РИА Новости, 13.08.2024
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16:28 13.08.2024 (обновлено: 16:38 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/jakovlev-1965970788.html
Як-130М впервые поднимется в воздух в 2025 году, сообщил разработчик
Як-130М впервые поднимется в воздух в 2025 году, сообщил разработчик - РИА Новости, 13.08.2024
Як-130М впервые поднимется в воздух в 2025 году, сообщил разработчик
Компания "Яковлев" собирается поднять в воздух модернизированную версию учебно-боевого самолета Як-130М в 2025 году, всего в рамках опытно-конструкторской... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:28
2024-08-13T16:38
безопасность
патриот
як-130
форум "армия — 2024"
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КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Компания "Яковлев" собирается поднять в воздух модернизированную версию учебно-боевого самолета Як-130М в 2025 году, всего в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) будут построены три образца, сообщил журналистам заместитель главного конструктора программы этого самолёта Дмитрий Попов. "В рамках ОКР планируется изготовление трёх образцов", - сказал он на презентации этого самолёта в рамках форума "Армия-2024". Попов уточнил, что первый полёт новой версии самолёта "планируется в следующем году". Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М принципиально отличается от базовой версии новой бортовой радиолокационной станцией, наличием контейнера с оптико-лазерной-теплотелевизионной прицельной станцией и бортовым комплексом обороны. Ранее Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков. Сейчас на экспорт он позиционируется как легкий штурмовик. Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
https://ria.ru/20240812/jakovlev-1965669434.html
https://ria.ru/20240119/dvigatel-1922239946.html
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безопасность, патриот, як-130, форум "армия — 2024"
Безопасность, Патриот, Як-130, Форум "Армия — 2024"
Як-130М впервые поднимется в воздух в 2025 году, сообщил разработчик

Первый полет модернизированного самолета Як-130М планируется в 2025 году

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкУчебно-боевой самолет Як-130М на Х международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Учебно-боевой самолет Як-130М на Х международном военно-техническом форуме Армия-2024 в конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Учебно-боевой самолет Як-130М на Х международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Компания "Яковлев" собирается поднять в воздух модернизированную версию учебно-боевого самолета Як-130М в 2025 году, всего в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) будут построены три образца, сообщил журналистам заместитель главного конструктора программы этого самолёта Дмитрий Попов.
«
"В рамках ОКР планируется изготовление трёх образцов", - сказал он на презентации этого самолёта в рамках форума "Армия-2024".
Учебно-боевой самолет Як-130М на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот. 12 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
В ПАО "Яковлев" рассказали о сроках создания модернизированного Як-130М
12 августа, 12:08
Попов уточнил, что первый полёт новой версии самолёта "планируется в следующем году".
Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М принципиально отличается от базовой версии новой бортовой радиолокационной станцией, наличием контейнера с оптико-лазерной-теплотелевизионной прицельной станцией и бортовым комплексом обороны.
Ранее Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков. Сейчас на экспорт он позиционируется как легкий штурмовик.
Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
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Немецкий двигатель на Як-152 заменят на российский
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БезопасностьПатриотЯк-130Форум "Армия — 2024"
 
 
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