https://ria.ru/20240813/izrail-1966044578.html

Госдеп одобрил продажу Израилю транспортных средств, ракет и боеприпасов

Госдеп одобрил продажу Израилю транспортных средств, ракет и боеприпасов - РИА Новости, 13.08.2024

Госдеп одобрил продажу Израилю транспортных средств, ракет и боеприпасов

Государственный департамент США одобрил продажу Израилю тактических транспортных средств, ракет средней дальности, боеприпасов для танков и минометов на общую... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T22:34

2024-08-13T22:34

2024-08-13T22:34

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Израилю тактических транспортных средств, ракет средней дальности, боеприпасов для танков и минометов на общую сумму свыше 1,5 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне. Согласно опубликованным заявлениям Агентства по сотрудничеству в обороне и безопасности минобороны США, госдеп уведомил конгресс о согласовании продажи Израилю парка средних тактических машин M1148A1P2 и оборудования к ним на 583,1 миллиона долларов, снарядов для танков калибра 120 миллиметров на 774,1 миллиона долларов, усовершенствованных ракет класса "воздух - воздух" средней дальности на 102,5 миллиона долларов, а также осколочно-фугасных минометных снарядов M933A1 на сумму 61,1 миллиона долларов.

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государственный департамент сша, министерство обороны сша, израиль, сша, в мире