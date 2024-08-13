https://ria.ru/20240813/izrail-1966044578.html
Госдеп одобрил продажу Израилю транспортных средств, ракет и боеприпасов
Госдеп одобрил продажу Израилю транспортных средств, ракет и боеприпасов - РИА Новости, 13.08.2024
Госдеп одобрил продажу Израилю транспортных средств, ракет и боеприпасов
Государственный департамент США одобрил продажу Израилю тактических транспортных средств, ракет средней дальности, боеприпасов для танков и минометов на общую... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T22:34
2024-08-13T22:34
2024-08-13T22:34
государственный департамент сша
министерство обороны сша
израиль
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888160_0:172:1280:892_1920x0_80_0_0_9f247a012d076de5e92e06466939b48f.jpg
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Израилю тактических транспортных средств, ракет средней дальности, боеприпасов для танков и минометов на общую сумму свыше 1,5 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне. Согласно опубликованным заявлениям Агентства по сотрудничеству в обороне и безопасности минобороны США, госдеп уведомил конгресс о согласовании продажи Израилю парка средних тактических машин M1148A1P2 и оборудования к ним на 583,1 миллиона долларов, снарядов для танков калибра 120 миллиметров на 774,1 миллиона долларов, усовершенствованных ракет класса "воздух - воздух" средней дальности на 102,5 миллиона долларов, а также осколочно-фугасных минометных снарядов M933A1 на сумму 61,1 миллиона долларов.
https://ria.ru/20240813/pentagon-1966043871.html
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888160_0:0:1276:957_1920x0_80_0_0_fbb19c23bb488ae0e5b5a8efe4bc5b1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственный департамент сша, министерство обороны сша, израиль, сша, в мире
Государственный департамент США, Министерство обороны США, Израиль, США, В мире
Госдеп одобрил продажу Израилю транспортных средств, ракет и боеприпасов
Госдеп одобрил продажу Израилю транспорта, ракет и боеприпасов на $1,5 млрд