https://ria.ru/20240813/izrail-1965825344.html

США не будут ограничивать помощь батальону "Нецах Иегуда", сообщает CNN

США не будут ограничивать помощь батальону "Нецах Иегуда", сообщает CNN - РИА Новости, 13.08.2024

США не будут ограничивать помощь батальону "Нецах Иегуда", сообщает CNN

США приняли решение не ограничивать поставки военной помощи батальону израильской армии "Нецах Иегуда", поскольку считают, что вменяемые ему многочисленные... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T01:27

2024-08-13T01:27

2024-08-13T01:30

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сша

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. США приняли решение не ограничивать поставки военной помощи батальону израильской армии "Нецах Иегуда", поскольку считают, что вменяемые ему многочисленные нарушения прав палестинцев были "эффективно устранены", передает телеканал CNN со ссылкой на официального представителя госдепартамента Мэттью Миллера. Как напоминает телеканал, несколько месяцев назад Вашингтон обвинил "Нецах Иегуда" и ряд других подразделений ВС Израиля в грубых нарушениях прав человека, которые произошли еще до последнего витка палестино-израильского конфликта. "В течение последних нескольких месяцев госдепартамент проводил проверку в отношении данного батальона, анализируя поступающую новую информацию от правительства Израиля. После тщательного изучения этих данных мы пришли к выводу о том, что допущенные этим подразделением нарушения были эффективно устранены. В соответствии с законодательством, оно может и далее получать помощь от США в сфере безопасности", - заявил в понедельник Миллер. Согласно данным телеканала, "Нецах Иегуда" состоит в основном из националистически настроенных представителей ультраортодоксальных еврейских общин. На протяжении нескольких лет батальон базировался на Западном берегу реки Иордан. Один из скандалов, связанных с военнослужащими "Нецах Иегуда", был вызван гибелью 78-летнего гражданина США палестинского происхождения.

https://ria.ru/20240812/iran-1965819566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году