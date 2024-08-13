https://ria.ru/20240813/istrebiteli-1965923719.html

В Польше утверждают, что российские самолеты сопровождала F-16 над Балтикой

В Польше утверждают, что российские самолеты сопровождала F-16 над Балтикой - РИА Новости, 13.08.2024

В Польше утверждают, что российские самолеты сопровождала F-16 над Балтикой

Польские истребители F-16 сопровождали российский самолет-разведчик Ил-20, который не нарушал границу польских территориальных вод, заявили в оперативном... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T14:02

2024-08-13T14:02

2024-08-13T15:21

польша

балтийское море

россия

ил-20

f-16

в мире

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ВАРШАВА, 13 авг - РИА Новости. Польские истребители F-16 сопровождали российский самолет-разведчик Ил-20, который не нарушал границу польских территориальных вод, заявили в оперативном командовании вооруженных сил Польши в соцсети Х. "Пара польских F-16 перехватила и визуально идентифицировала самолет Российской Федерации, летевший над Балтийским морем. Польские истребители перехватили самолет Ил-20, выполнявший разведывательную миссию в международном воздушном пространстве", - утверждается в сообщении, размещенном командованием. Подчеркивается, что российский самолет не нарушал территориальные воды Польши. Ил-20 - военный самолёт комплексной разведки. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

https://ria.ru/20240324/polsha-1935473958.html

польша

балтийское море

россия

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польша, балтийское море, россия, ил-20, f-16, в мире