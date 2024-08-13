Рейтинг@Mail.ru
В Польше утверждают, что российские самолеты сопровождала F-16 над Балтикой - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 13.08.2024 (обновлено: 15:21 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/istrebiteli-1965923719.html
В Польше утверждают, что российские самолеты сопровождала F-16 над Балтикой
В Польше утверждают, что российские самолеты сопровождала F-16 над Балтикой - РИА Новости, 13.08.2024
В Польше утверждают, что российские самолеты сопровождала F-16 над Балтикой
Польские истребители F-16 сопровождали российский самолет-разведчик Ил-20, который не нарушал границу польских территориальных вод, заявили в оперативном... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T14:02
2024-08-13T15:21
польша
балтийское море
россия
ил-20
f-16
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148246/99/1482469958_39:0:1963:1082_1920x0_80_0_0_0b7c77d44d27ac69ed567b20b5f11dd2.jpg
ВАРШАВА, 13 авг - РИА Новости. Польские истребители F-16 сопровождали российский самолет-разведчик Ил-20, который не нарушал границу польских территориальных вод, заявили в оперативном командовании вооруженных сил Польши в соцсети Х. "Пара польских F-16 перехватила и визуально идентифицировала самолет Российской Федерации, летевший над Балтийским морем. Польские истребители перехватили самолет Ил-20, выполнявший разведывательную миссию в международном воздушном пространстве", - утверждается в сообщении, размещенном командованием. Подчеркивается, что российский самолет не нарушал территориальные воды Польши. Ил-20 - военный самолёт комплексной разведки. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
https://ria.ru/20240324/polsha-1935473958.html
польша
балтийское море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148246/99/1482469958_279:0:1722:1082_1920x0_80_0_0_412b4775d13c51202935a18c9d23bdfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, балтийское море, россия, ил-20, f-16, в мире
Польша, Балтийское море, Россия, Ил-20, F-16, В мире
В Польше утверждают, что российские самолеты сопровождала F-16 над Балтикой

ВС Польши: F-16 сопровождали российский российский самолет Ил-20 над Балтикой

© Flickr / SFJZ13F-16 ВВС Польши
F-16 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Flickr / SFJZ13
F-16 ВВС Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 13 авг - РИА Новости. Польские истребители F-16 сопровождали российский самолет-разведчик Ил-20, который не нарушал границу польских территориальных вод, заявили в оперативном командовании вооруженных сил Польши в соцсети Х.
«
"Пара польских F-16 перехватила и визуально идентифицировала самолет Российской Федерации, летевший над Балтийским морем. Польские истребители перехватили самолет Ил-20, выполнявший разведывательную миссию в международном воздушном пространстве", - утверждается в сообщении, размещенном командованием.
Подчеркивается, что российский самолет не нарушал территориальные воды Польши.
Ил-20 - военный самолёт комплексной разведки.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
МИД Польши потребует объяснений у России из-за "ракетного инцидента"
24 марта, 14:44
 
ПольшаБалтийское мореРоссияИл-20F-16В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала