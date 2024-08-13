https://ria.ru/20240813/istrebiteli-1965835637.html

Су-34 нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ под Курском

Су-34 нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ под Курском - РИА Новости, 13.08.2024

Су-34 нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ под Курском

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России в ночное время суток нанесли удар по скоплению живой силы и военной технике ВСУ в приграничном районе... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T05:11

2024-08-13T05:11

2024-08-13T08:27

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

су-34

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965846199_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c5e88e73f9a00be12eaade735a6d29e3.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России в ночное время суток нанесли удар по скоплению живой силы и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил в ночное время суток нанесли удар по скоплению живой силы, бронированной и специальной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240812/spetsoperatsiya-1965802565.html

https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965809825.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боевая работа экипажей Су-34 по ВСУ в приграничном районе Курской области Ночной удар экипажей Су-34 по ВСУ. 2024-08-13T05:11 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34