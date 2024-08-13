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Су-34 нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ под Курском
Су-34 нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ под Курском - РИА Новости, 13.08.2024
Су-34 нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ под Курском
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России в ночное время суток нанесли удар по скоплению живой силы и военной технике ВСУ в приграничном районе... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T05:11
2024-08-13T05:11
2024-08-13T08:27
специальная военная операция на украине
безопасность
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курская область
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-34
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России в ночное время суток нанесли удар по скоплению живой силы и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил в ночное время суток нанесли удар по скоплению живой силы, бронированной и специальной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240812/spetsoperatsiya-1965802565.html
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Боевая работа экипажей Су-34 по ВСУ в приграничном районе Курской области
Ночной удар экипажей Су-34 по ВСУ.
2024-08-13T05:11
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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34
Су-34 нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ под Курском
Су-34 ВКС нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в Курской области