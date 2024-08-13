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Американский профсоюз подал иск против Трампа и Маска

Американский профсоюз подал иск против Трампа и Маска - РИА Новости, 13.08.2024

Американский профсоюз подал иск против Трампа и Маска

Профсоюз работников автомобильной, аэрокосмической и сельскохозяйственной промышленности Америки (UAW) подал судебный иск против экс-президента США Дональда... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T18:36

2024-08-13T18:36

2024-08-13T18:36

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илон маск

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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Профсоюз работников автомобильной, аэрокосмической и сельскохозяйственной промышленности Америки (UAW) подал судебный иск против экс-президента США Дональда Трампа, а также предпринимателя и миллиардера Илона Маска, обвинив их в попытках угроз и запугивании рабочих, говорится в заявлении организации. "Профсоюз UAW подал федеральные обвинения в нарушении трудового законодательства против дискредитированных миллиардеров Дональда Трампа и Илона Маска за их незаконные попытки угрожать и запугивать работников, которые отстаивают свои права, участвуя в согласованных действиях, таких как забастовки", - указано в опубликованном сообщении. По словам руководства UAW, в ходе недавнего интервью Трампа, которое проводил Маск на платформе социальной сети Х, экс-президент и миллиардер высказывались за увольнение работников, которые участвуют в забастовках. "По федеральному законодательству рабочие не могут быть уволены за участие в забастовке, а угрозы подобного незаконны", - добавили в UAW. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.

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в мире, сша, чикаго, дональд трамп, илон маск, камала харрис