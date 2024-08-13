https://ria.ru/20240813/iran-1965946730.html

Иран обсуждал с США и странами Запада удар по Израилю, пишут СМИ

Иран обсуждал с США и странами Запада удар по Израилю, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2024

Иран обсуждал с США и странами Запада удар по Израилю, пишут СМИ

Иран обсуждал с США и другими западными странами подробности ожидаемого удара по Израилю, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:08

2024-08-13T15:08

2024-08-13T15:08

в мире

иран

израиль

сша

исмаил хания

кир стармер

масуд пезешкиан

хезболла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Иран обсуждал с США и другими западными странами подробности ожидаемого удара по Израилю, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. Ранее американский посол в Анкаре Джефф Флейк сообщил, что . США просят всех союзников, в том числе Турцию, поддерживающую связи с Ираном, убедить Тегеран ослабить напряженность на Ближнем Востоке. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом также призвал Тегеран воздержаться от нанесения удара по Израилю. "Учитывая возросший риск расширения войны на Ближнем Востоке после убийств (главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила - ред.) Хании и лидера "Хезболлах" Фуада Шукры, Иран в последние дни поддерживал интенсивный диалог с западными странами и США по поводу способов калибровки возмездия", - говорится в публикации. В конце июля в результате ударов ВВС Израиля по пригороду Бейрута был убит высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболлах" Фуад Шукр. Жилой многоэтажный дом, в котором он находился, был полностью разрушен. Пострадали в том числе 68 мирных граждан. Лидер движения Хасан Насрулла в ходе последнего выступления заявил, что "Хезболлах" переходит на новый уровень борьбы с Израилем и намерено нанести сильный ответный удар. Позже в Тегеране был убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, за смерть которого Иран пригрозил возмездием Израилю. Израильское руководство заявило о готовности нанести по Ливану массированные удары в случае атаки Ирана и союзных ему движений сопротивления в регионе.

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html

иран

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, сша, исмаил хания, кир стармер, масуд пезешкиан, хезболла, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране