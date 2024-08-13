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Иран обсуждал с США и странами Запада удар по Израилю, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2024
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15:08 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/iran-1965946730.html
Иран обсуждал с США и странами Запада удар по Израилю, пишут СМИ
Иран обсуждал с США и странами Запада удар по Израилю, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2024
Иран обсуждал с США и странами Запада удар по Израилю, пишут СМИ
Иран обсуждал с США и другими западными странами подробности ожидаемого удара по Израилю, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:08
2024-08-13T15:08
в мире
иран
израиль
сша
исмаил хания
кир стармер
масуд пезешкиан
хезболла
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Иран обсуждал с США и другими западными странами подробности ожидаемого удара по Израилю, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. Ранее американский посол в Анкаре Джефф Флейк сообщил, что . США просят всех союзников, в том числе Турцию, поддерживающую связи с Ираном, убедить Тегеран ослабить напряженность на Ближнем Востоке. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом также призвал Тегеран воздержаться от нанесения удара по Израилю. "Учитывая возросший риск расширения войны на Ближнем Востоке после убийств (главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила - ред.) Хании и лидера "Хезболлах" Фуада Шукры, Иран в последние дни поддерживал интенсивный диалог с западными странами и США по поводу способов калибровки возмездия", - говорится в публикации. В конце июля в результате ударов ВВС Израиля по пригороду Бейрута был убит высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболлах" Фуад Шукр. Жилой многоэтажный дом, в котором он находился, был полностью разрушен. Пострадали в том числе 68 мирных граждан. Лидер движения Хасан Насрулла в ходе последнего выступления заявил, что "Хезболлах" переходит на новый уровень борьбы с Израилем и намерено нанести сильный ответный удар. Позже в Тегеране был убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, за смерть которого Иран пригрозил возмездием Израилю. Израильское руководство заявило о готовности нанести по Ливану массированные удары в случае атаки Ирана и союзных ему движений сопротивления в регионе.
https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html
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в мире, иран, израиль, сша, исмаил хания, кир стармер, масуд пезешкиан, хезболла, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Иран, Израиль, США, Исмаил Хания, Кир Стармер, Масуд Пезешкиан, Хезболла, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Иран обсуждал с США и странами Запада удар по Израилю, пишут СМИ

Reuters: Иран обсуждал с США и странами Запада подробности удара по Израилю

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Иран обсуждал с США и другими западными странами подробности ожидаемого удара по Израилю, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Ранее американский посол в Анкаре Джефф Флейк сообщил, что . США просят всех союзников, в том числе Турцию, поддерживающую связи с Ираном, убедить Тегеран ослабить напряженность на Ближнем Востоке. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом также призвал Тегеран воздержаться от нанесения удара по Израилю.
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"Учитывая возросший риск расширения войны на Ближнем Востоке после убийств (главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила - ред.) Хании и лидера "Хезболлах" Фуада Шукры, Иран в последние дни поддерживал интенсивный диалог с западными странами и США по поводу способов калибровки возмездия", - говорится в публикации.
В конце июля в результате ударов ВВС Израиля по пригороду Бейрута был убит высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболлах" Фуад Шукр. Жилой многоэтажный дом, в котором он находился, был полностью разрушен. Пострадали в том числе 68 мирных граждан. Лидер движения Хасан Насрулла в ходе последнего выступления заявил, что "Хезболлах" переходит на новый уровень борьбы с Израилем и намерено нанести сильный ответный удар. Позже в Тегеране был убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, за смерть которого Иран пригрозил возмездием Израилю. Израильское руководство заявило о готовности нанести по Ливану массированные удары в случае атаки Ирана и союзных ему движений сопротивления в регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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В миреИранИзраильСШАИсмаил ХанияКир СтармерМасуд ПезешкианХезболлаХАМАСУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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