США просят союзников убедить Иран снизить напряженность, пишут СМИ
Рейтер: США просят Турцию убедить Иран ослабить напряженность на Ближнем Востоке
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
АНКАРА, 13 авг - РИА Новости. США просят всех союзников, в том числе Турцию, поддерживающую связи с Ираном, убедить Тегеран ослабить напряженность на Ближнем Востоке, пишет агентство Рейтер со ссылкой на американского посла в Анкаре Джеффа Флейка.
"Мы просим всех наших союзников, имеющих какие-либо отношения с Ираном, убедить их в необходимости деэскалации, в том числе и Турцию", - приводит издание слова дипломата.
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В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд.
Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.