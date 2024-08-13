Рейтинг@Mail.ru
США просят союзников убедить Иран снизить напряженность, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:44 13.08.2024 (обновлено: 07:45 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/iran-1965843394.html
США просят союзников убедить Иран снизить напряженность, пишут СМИ
США просят союзников убедить Иран снизить напряженность, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2024
США просят союзников убедить Иран снизить напряженность, пишут СМИ
США просят всех союзников, в том числе Турцию, поддерживающую связи с Ираном, убедить Тегеран ослабить напряженность на Ближнем Востоке, пишет агентство Рейтер... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T07:44
2024-08-13T07:45
в мире
иран
тегеран (город)
сша
исмаил хания
али хаменеи
оон
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
АНКАРА, 13 авг - РИА Новости. США просят всех союзников, в том числе Турцию, поддерживающую связи с Ираном, убедить Тегеран ослабить напряженность на Ближнем Востоке, пишет агентство Рейтер со ссылкой на американского посла в Анкаре Джеффа Флейка. "Мы просим всех наших союзников, имеющих какие-либо отношения с Ираном, убедить их в необходимости деэскалации, в том числе и Турцию", - приводит издание слова дипломата. В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд. Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.
https://ria.ru/20240810/pezeshkian-1965438382.html
https://ria.ru/20240812/konflikt-1915630213.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), сша, исмаил хания, али хаменеи, оон, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Исмаил Хания, Али Хаменеи, ООН, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
США просят союзников убедить Иран снизить напряженность, пишут СМИ

Рейтер: США просят Турцию убедить Иран ослабить напряженность на Ближнем Востоке

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 13 авг - РИА Новости. США просят всех союзников, в том числе Турцию, поддерживающую связи с Ираном, убедить Тегеран ослабить напряженность на Ближнем Востоке, пишет агентство Рейтер со ссылкой на американского посла в Анкаре Джеффа Флейка.
"Мы просим всех наших союзников, имеющих какие-либо отношения с Ираном, убедить их в необходимости деэскалации, в том числе и Турцию", - приводит издание слова дипломата.
Иранский политик Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
Президент Ирана назвал атаку Израиля на школу в Газе бесчеловечной
10 августа, 21:51
В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд.
Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИранТегеран (город)СШАИсмаил ХанияАли ХаменеиООНХАМАСУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала