https://ria.ru/20240813/iran-1965822061.html

Постпредство Ирана в ООН отвергло обвинения США в поддержке терроризма

Постпредство Ирана в ООН отвергло обвинения США в поддержке терроризма - РИА Новости, 13.08.2024

Постпредство Ирана в ООН отвергло обвинения США в поддержке терроризма

Постпредство Ирана в ООН отвергло обвинения США в том, что Тегеран якобы поддерживает террористов в ближневосточном регионе, и заявило, что Вашингтон своей... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T00:16

2024-08-13T00:16

2024-08-13T00:16

в мире

иран

сша

израиль

оон

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91627/29/916272978_0:161:2000:1286_1920x0_80_0_0_b5f8549bf0888a6bef807f8791b8affe.jpg

ООН, 13 авг – РИА Новости. Постпредство Ирана в ООН отвергло обвинения США в том, что Тегеран якобы поддерживает террористов в ближневосточном регионе, и заявило, что Вашингтон своей поддержкой зверств в Газе сам пропагандирует терроризм. "Совершенно очевидно, что Соединенные Штаты, а не Иран, являются главным сторонником и пропагандистом терроризма как в регионе, так и во всем мире. Это одновременно иронично и постыдно, что Соединенные Штаты обвиняют Иран и в то же время, будучи его убежденным сторонником, продолжают защищать акты геноцида Израиля и снабжать Израиль бесконечными запасами оружия для террора и массовых убийств невинных жителей Палестины, включая детей и женщин, продлевая кровопролитие и ужас в Газе", – говорится в письме иранской миссии в ООН, направленном председателю СБ и генсеку всемирной организации. В миссии также отвергли обвинения США, прозвучавшие на недавнем заседании СБ, в том, что Иран поддерживает терроризм в ближневосточном регионе. "Соединенные Штаты не имеют права обвинять или читать нотации другим членам Организации Объединенных Наций", – добавили в миссии.

https://ria.ru/20240812/khamas-1965745674.html

https://ria.ru/20240812/kitay-1965591716.html

иран

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, израиль, оон, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране