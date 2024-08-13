https://ria.ru/20240813/intervyu-1965877546.html
Интервью Трампа собрало около миллиарда просмотров в соцсети X
Интервью Трампа собрало около миллиарда просмотров в соцсети X - РИА Новости, 13.08.2024
Интервью Трампа собрало около миллиарда просмотров в соцсети X
Американский предприниматель Илон Маск заявил в своем аккаунте в X, что интервью экс-президента США Дональда Трампа и его последующие обсуждения в социальной... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:10
2024-08-13T11:10
2024-08-13T11:10
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в своем аккаунте в X, что интервью экс-президента США Дональда Трампа и его последующие обсуждения в социальной сети X собрали около миллиарда просмотров. Ранее Маск провел интервью с экс-президентом США Дональдом Трампом на площадке Spaces в социальной сети Х. В июле Маск опубликовал в соцсети X заявление о поддержке Трампа в президентской гонке. "Совокупные просмотры интервью с Дональдом Трампом и последующие обсуждения другими аккаунтами сейчас составляют около 1 миллиарда", - написал Маск.
https://ria.ru/20240813/tramp-1965855307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Технологии, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Интервью Трампа собрало около миллиарда просмотров в соцсети X
Маск: интервью Трампа и его обсуждения в X собрали около миллиарда просмотров