https://ria.ru/20240813/intervyu-1965877546.html

Интервью Трампа собрало около миллиарда просмотров в соцсети X

Интервью Трампа собрало около миллиарда просмотров в соцсети X - РИА Новости, 13.08.2024

Интервью Трампа собрало около миллиарда просмотров в соцсети X

Американский предприниматель Илон Маск заявил в своем аккаунте в X, что интервью экс-президента США Дональда Трампа и его последующие обсуждения в социальной... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T11:10

2024-08-13T11:10

2024-08-13T11:10

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в своем аккаунте в X, что интервью экс-президента США Дональда Трампа и его последующие обсуждения в социальной сети X собрали около миллиарда просмотров. Ранее Маск провел интервью с экс-президентом США Дональдом Трампом на площадке Spaces в социальной сети Х. В июле Маск опубликовал в соцсети X заявление о поддержке Трампа в президентской гонке. "Совокупные просмотры интервью с Дональдом Трампом и последующие обсуждения другими аккаунтами сейчас составляют около 1 миллиарда", - написал Маск.

https://ria.ru/20240813/tramp-1965855307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп, выборы президента сша — 2024