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В Херсоне пострадал объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 13.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:34 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/herson-1965991367.html
В Херсоне пострадал объект критической инфраструктуры
В Херсоне пострадал объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 13.08.2024
В Херсоне пострадал объект критической инфраструктуры
Назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко заявил в Telegram-канале о повреждении объекта критической инфраструктуры в... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:34
2024-08-13T17:34
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко заявил в Telegram-канале о повреждении объекта критической инфраструктуры в городе Херсон. "Имеем повреждение еще одного объекта критической инфраструктуры, сейчас восстановление требуют уже два энергообъекта", - написал Мрочко. Он добавил, что в городе поврежден участок высоковольтной сети, который обеспечивает электроэнергией микрорайон Корабел. "Увеличение объемов повреждений требует привлечения дополнительных бригад энергетиков. Людей не хватает. Поэтому мы обратились за помощью в другие регионы Украины", - подчеркнул Мрочко. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
херсон
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херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область
В Херсоне пострадал объект критической инфраструктуры

Глава Херсонской ВГА заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко заявил в Telegram-канале о повреждении объекта критической инфраструктуры в городе Херсон.
"Имеем повреждение еще одного объекта критической инфраструктуры, сейчас восстановление требуют уже два энергообъекта", - написал Мрочко.
Он добавил, что в городе поврежден участок высоковольтной сети, который обеспечивает электроэнергией микрорайон Корабел. "Увеличение объемов повреждений требует привлечения дополнительных бригад энергетиков. Людей не хватает. Поэтому мы обратились за помощью в другие регионы Украины", - подчеркнул Мрочко.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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