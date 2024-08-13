https://ria.ru/20240813/herson-1965991367.html

В Херсоне пострадал объект критической инфраструктуры

В Херсоне пострадал объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 13.08.2024

В Херсоне пострадал объект критической инфраструктуры

Назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко заявил в Telegram-канале о повреждении объекта критической инфраструктуры в... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T17:34

2024-08-13T17:34

2024-08-13T17:34

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко заявил в Telegram-канале о повреждении объекта критической инфраструктуры в городе Херсон. "Имеем повреждение еще одного объекта критической инфраструктуры, сейчас восстановление требуют уже два энергообъекта", - написал Мрочко. Он добавил, что в городе поврежден участок высоковольтной сети, который обеспечивает электроэнергией микрорайон Корабел. "Увеличение объемов повреждений требует привлечения дополнительных бригад энергетиков. Людей не хватает. Поэтому мы обратились за помощью в другие регионы Украины", - подчеркнул Мрочко. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

херсон

херсонская область

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херсон, херсонская область