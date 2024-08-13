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Харрис в случае победы станет самым слабым лидером США, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2024
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11:29 13.08.2024 (обновлено: 11:30 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/harris-1965881101.html
Харрис в случае победы станет самым слабым лидером США, пишут СМИ
Харрис в случае победы станет самым слабым лидером США, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2024
Харрис в случае победы станет самым слабым лидером США, пишут СМИ
Вице-президент США Камала Харрис в случае победы на президентских выборах в ноябре станет самым слабым в конституционном отношении президентом со времен 15-го... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:29
2024-08-13T11:30
в мире
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чикаго
камала харрис
дональд трамп
брикс
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис в случае победы на президентских выборах в ноябре станет самым слабым в конституционном отношении президентом со времен 15-го американского лидера (1857-1861) Джеймса Бьюкенена, пишет обозреватель журнала American Conservative Колин Прэтт. "Харрис... станет самым слабым в конституционном отношении американским президентом со времен Бьюкенена", - пишет обозреватель. Как отмечает Прэтт, это связано с тем, что Харрис будет зависеть от прихотей спонсоров, глав ведомств и руководства Конгресса. Обозреватель считает, что она столкнется с риском крупного конфликта "на каждом обитаемом континенте, кроме Австралии", укреплением БРИКС и угрозами финансовой гегемонии стран Запада. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
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в мире, сша, чикаго, камала харрис, дональд трамп, брикс, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Чикаго, Камала Харрис, Дональд Трамп, БРИКС, Выборы президента США — 2024
Харрис в случае победы станет самым слабым лидером США, пишут СМИ

American Conservative: Харрис станет самым слабым президентом США с 1857 года

© AP Photo / Chuck BurtonКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Chuck Burton
Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис в случае победы на президентских выборах в ноябре станет самым слабым в конституционном отношении президентом со времен 15-го американского лидера (1857-1861) Джеймса Бьюкенена, пишет обозреватель журнала American Conservative Колин Прэтт.
«
"Харрис... станет самым слабым в конституционном отношении американским президентом со времен Бьюкенена", - пишет обозреватель.
Как отмечает Прэтт, это связано с тем, что Харрис будет зависеть от прихотей спонсоров, глав ведомств и руководства Конгресса. Обозреватель считает, что она столкнется с риском крупного конфликта "на каждом обитаемом континенте, кроме Австралии", укреплением БРИКС и угрозами финансовой гегемонии стран Запада.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
СМИ назвали возможных партнеров Харрис на выборах президента США
28 июля, 07:54
 
В миреСШАЧикагоКамала ХаррисДональд ТрампБРИКСВыборы президента США — 2024
 
 
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