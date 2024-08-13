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Харрис в случае победы станет самым слабым лидером США, пишут СМИ

Харрис в случае победы станет самым слабым лидером США, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2024

Харрис в случае победы станет самым слабым лидером США, пишут СМИ

Вице-президент США Камала Харрис в случае победы на президентских выборах в ноябре станет самым слабым в конституционном отношении президентом со времен 15-го... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T11:29

2024-08-13T11:29

2024-08-13T11:30

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис в случае победы на президентских выборах в ноябре станет самым слабым в конституционном отношении президентом со времен 15-го американского лидера (1857-1861) Джеймса Бьюкенена, пишет обозреватель журнала American Conservative Колин Прэтт. "Харрис... станет самым слабым в конституционном отношении американским президентом со времен Бьюкенена", - пишет обозреватель. Как отмечает Прэтт, это связано с тем, что Харрис будет зависеть от прихотей спонсоров, глав ведомств и руководства Конгресса. Обозреватель считает, что она столкнется с риском крупного конфликта "на каждом обитаемом континенте, кроме Австралии", укреплением БРИКС и угрозами финансовой гегемонии стран Запада. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.

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в мире, сша, чикаго, камала харрис, дональд трамп, брикс, выборы президента сша — 2024