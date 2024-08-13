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Израиль назвал число заложников, которых освободит ХАМАС на I этапе сделки - РИА Новости, 13.08.2024
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13:39 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/hamas-1965914129.html
Израиль назвал число заложников, которых освободит ХАМАС на I этапе сделки
Израиль назвал число заложников, которых освободит ХАМАС на I этапе сделки - РИА Новости, 13.08.2024
Израиль назвал число заложников, которых освободит ХАМАС на I этапе сделки
На первом этапе сделки по сектору Газа палестинское движение ХАМАС должно освободить от 20 до 35 живых заложников, сообщает во вторник новостной портал The... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:39
2024-08-13T13:39
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. На первом этапе сделки по сектору Газа палестинское движение ХАМАС должно освободить от 20 до 35 живых заложников, сообщает во вторник новостной портал The Jerusalem Post, цитируя министра обороны Израиля Йоава Галанта. "Около 20-35 живых заложников, будут освобождены на первом этапе сделки, сообщил министр обороны Йоав Галант комитету кнессета (израильского парламента - ред.) по иностранным делам и обороне во время закрытой беседы по этому вопросу, состоявшейся в понедельник", - пишет портал. Отмечается, что на первом этапе сделки ХАМАС освободит в основном женщин, детей, пожилых людей, раненых и больных пленных. Сама сделка, по информации портала, включает в себя три этапа, на втором этапе будут освобождены остальные оставшиеся в живых. На данный момент в плену ХАМАС находятся 115 израильских заложников, 75 из которых считаются живыми, информирует The Jerusalem Post. Ранее лидеры Египта, Катара и США в совместном заявлении призвали Израиль и палестинское движение ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня. Согласно совместному заявлению лидеров трех стран, они готовы представить окончательное предложение для достижения прекращения огня. Однако палестинское движение ХАМАС пока не определилось относительно своего участия в переговорах по Газе. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240501/izrail-1943231959.html
https://ria.ru/20240202/khamas-1925082148.html
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в мире, израиль, египет, катар, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, Катар, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль назвал число заложников, которых освободит ХАМАС на I этапе сделки

Jerusalem Post: ХАМАС на I этапе сделки освободит от 20 до 35 живых заложников

© AP Photo / Abed Abu ReashПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Abed Abu Reash
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. На первом этапе сделки по сектору Газа палестинское движение ХАМАС должно освободить от 20 до 35 живых заложников, сообщает во вторник новостной портал The Jerusalem Post, цитируя министра обороны Израиля Йоава Галанта.
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"Около 20-35 живых заложников, будут освобождены на первом этапе сделки, сообщил министр обороны Йоав Галант комитету кнессета (израильского парламента - ред.) по иностранным делам и обороне во время закрытой беседы по этому вопросу, состоявшейся в понедельник", - пишет портал.
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Отмечается, что на первом этапе сделки ХАМАС освободит в основном женщин, детей, пожилых людей, раненых и больных пленных. Сама сделка, по информации портала, включает в себя три этапа, на втором этапе будут освобождены остальные оставшиеся в живых.
На данный момент в плену ХАМАС находятся 115 израильских заложников, 75 из которых считаются живыми, информирует The Jerusalem Post.
Ранее лидеры Египта, Катара и США в совместном заявлении призвали Израиль и палестинское движение ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня. Согласно совместному заявлению лидеров трех стран, они готовы представить окончательное предложение для достижения прекращения огня. Однако палестинское движение ХАМАС пока не определилось относительно своего участия в переговорах по Газе.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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