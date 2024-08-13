https://ria.ru/20240813/gruzovik-1965836610.html

"Прогресс МС-26" отчалил от МКС

"Прогресс МС-26" отчалил от МКС - РИА Новости, 13.08.2024

"Прогресс МС-26" отчалил от МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-26" отчалил от Международной космической станции после того, как полгода пробыл в ее составе, трансляцию ведет "Роскосмос". РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T05:31

2024-08-13T05:31

2024-08-13T12:15

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-26" отчалил от Международной космической станции после того, как полгода пробыл в ее составе, трансляцию ведет "Роскосмос". Корабль отделился от Служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС в 5.00 мск. Как ожидается, его двигательная установка включится на торможение в 8.08 мск и проработает больше трех минут. После этого корабль начнет сход с орбиты, еще через полчаса войдет в атмосферу и разрушится. Падение несгораемых элементов конструкции грузовика должно произойти в 8.49 мск. Они приводнятся в несудоходном районе Тихого океана в 2330 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона и 7670 километрах от столицы Чили Сантьяго. "Прогресс МС-26" пристыковался к станции 17 февраля. Он доставил на МКС воду и топливо для станции, медицинские средства, одежду и питание, а также оборудование для проведения научных экспериментов. С помощью двигательной установки "Прогресса МС-26" были выполнены шесть коррекций орбиты МКС.

https://ria.ru/20240808/kosmos-1964970737.html

https://ria.ru/20240809/mks-1965082531.html

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космос - риа наука, тихий океан, новая зеландия, роскосмос, в мире, россия