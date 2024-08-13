"Прогресс МС-26" отчалил от МКС
"Роскосмос": грузовой корабль "Прогресс МС-26" отчалил от МКС
© Госкорпорация "Роскосмос"Грузовой корабль "Прогресс МС-26", проработавший полгода в составе российского сегмента Международной космической станции, был сведён с орбиты. 13 августа 2024
© Госкорпорация "Роскосмос"
Грузовой корабль "Прогресс МС-26", проработавший полгода в составе российского сегмента Международной космической станции, был сведён с орбиты. 13 августа 2024
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-26" отчалил от Международной космической станции после того, как полгода пробыл в ее составе, трансляцию ведет "Роскосмос".
Корабль отделился от Служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС в 5.00 мск. Как ожидается, его двигательная установка включится на торможение в 8.08 мск и проработает больше трех минут. После этого корабль начнет сход с орбиты, еще через полчаса войдет в атмосферу и разрушится.
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Падение несгораемых элементов конструкции грузовика должно произойти в 8.49 мск. Они приводнятся в несудоходном районе Тихого океана в 2330 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона и 7670 километрах от столицы Чили Сантьяго.
"Прогресс МС-26" пристыковался к станции 17 февраля. Он доставил на МКС воду и топливо для станции, медицинские средства, одежду и питание, а также оборудование для проведения научных экспериментов. С помощью двигательной установки "Прогресса МС-26" были выполнены шесть коррекций орбиты МКС.