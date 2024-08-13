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"Прогресс МС-26" отчалил от МКС - РИА Новости, 13.08.2024
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05:31 13.08.2024 (обновлено: 12:15 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/gruzovik-1965836610.html
"Прогресс МС-26" отчалил от МКС
"Прогресс МС-26" отчалил от МКС - РИА Новости, 13.08.2024
"Прогресс МС-26" отчалил от МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-26" отчалил от Международной космической станции после того, как полгода пробыл в ее составе, трансляцию ведет "Роскосмос". РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T05:31
2024-08-13T12:15
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-26" отчалил от Международной космической станции после того, как полгода пробыл в ее составе, трансляцию ведет "Роскосмос". Корабль отделился от Служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС в 5.00 мск. Как ожидается, его двигательная установка включится на торможение в 8.08 мск и проработает больше трех минут. После этого корабль начнет сход с орбиты, еще через полчаса войдет в атмосферу и разрушится. Падение несгораемых элементов конструкции грузовика должно произойти в 8.49 мск. Они приводнятся в несудоходном районе Тихого океана в 2330 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона и 7670 километрах от столицы Чили Сантьяго. "Прогресс МС-26" пристыковался к станции 17 февраля. Он доставил на МКС воду и топливо для станции, медицинские средства, одежду и питание, а также оборудование для проведения научных экспериментов. С помощью двигательной установки "Прогресса МС-26" были выполнены шесть коррекций орбиты МКС.
https://ria.ru/20240808/kosmos-1964970737.html
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космос - риа наука, тихий океан, новая зеландия, роскосмос, в мире, россия
Космос - РИА Наука, Тихий океан, Новая Зеландия, Роскосмос, В мире, Россия
"Прогресс МС-26" отчалил от МКС

"Роскосмос": грузовой корабль "Прогресс МС-26" отчалил от МКС

© Госкорпорация "Роскосмос"Грузовой корабль "Прогресс МС-26", проработавший полгода в составе российского сегмента Международной космической станции, был сведён с орбиты. 13 августа 2024
Грузовой корабль Прогресс МС-26, проработавший полгода в составе российского сегмента Международной космической станции, был сведён с орбиты. 13 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Госкорпорация "Роскосмос"
Грузовой корабль "Прогресс МС-26", проработавший полгода в составе российского сегмента Международной космической станции, был сведён с орбиты. 13 августа 2024
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-26" отчалил от Международной космической станции после того, как полгода пробыл в ее составе, трансляцию ведет "Роскосмос".
Корабль отделился от Служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС в 5.00 мск. Как ожидается, его двигательная установка включится на торможение в 8.08 мск и проработает больше трех минут. После этого корабль начнет сход с орбиты, еще через полчаса войдет в атмосферу и разрушится.
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Падение несгораемых элементов конструкции грузовика должно произойти в 8.49 мск. Они приводнятся в несудоходном районе Тихого океана в 2330 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона и 7670 километрах от столицы Чили Сантьяго.
"Прогресс МС-26" пристыковался к станции 17 февраля. Он доставил на МКС воду и топливо для станции, медицинские средства, одежду и питание, а также оборудование для проведения научных экспериментов. С помощью двигательной установки "Прогресса МС-26" были выполнены шесть коррекций орбиты МКС.
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