Саакашвили начал войну в 2008 году по указке извне, заявила правящая партия
Правящая партия Грузии: Саакашвили развязал войну в 2008 году по указке извне
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Флаг Грузии. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили развязал войну с Россией в августе 2008 года по указке извне, говорится в заявлении правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия". Об этом сообщил Первый канал грузинского ТВ.
"Факт, что в августе 2008 года авантюрные действия Саакашвили были результатом не его психической неуравновешенности, а итогом указаний извне и хорошо спланированного предательства", — говорится в публикации.
"Факт, что в августе 2008 года авантюрные действия Саакашвили были результатом не его психической неуравновешенности, а итогом указаний извне и хорошо спланированного предательства", — говорится в публикации.
Партия призвала устроить публичный правовой процесс для установления долгосрочного мира и для того, чтобы общество узнало, кто совершил предательское преступление против страны и народа.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных.
Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.