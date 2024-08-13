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Саакашвили начал войну в 2008 году по указке извне, заявила правящая партия - РИА Новости, 13.08.2024
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10:43 13.08.2024 (обновлено: 12:23 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/gruziya-1965871562.html
Саакашвили начал войну в 2008 году по указке извне, заявила правящая партия
Саакашвили начал войну в 2008 году по указке извне, заявила правящая партия - РИА Новости, 13.08.2024
Саакашвили начал войну в 2008 году по указке извне, заявила правящая партия
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили развязал войну с Россией в августе 2008 года по указке извне, говорится в заявлении правящей партии "Грузинская мечта... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T10:43
2024-08-13T12:23
в мире
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михаил саакашвили
грузинская мечта - демократическая грузия
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили развязал войну с Россией в августе 2008 года по указке извне, говорится в заявлении правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия". Об этом сообщил Первый канал грузинского ТВ."Факт, что в августе 2008 года авантюрные действия Саакашвили были результатом не его психической неуравновешенности, а итогом указаний извне и хорошо спланированного предательства", — говорится в публикации. Партия призвала устроить публичный правовой процесс для установления долгосрочного мира и для того, чтобы общество узнало, кто совершил предательское преступление против страны и народа. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20240726/gruziya-1962160678.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, россия
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили, Грузинская мечта - Демократическая Грузия, Россия
Саакашвили начал войну в 2008 году по указке извне, заявила правящая партия

Правящая партия Грузии: Саакашвили развязал войну в 2008 году по указке извне

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Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили развязал войну с Россией в августе 2008 года по указке извне, говорится в заявлении правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия". Об этом сообщил Первый канал грузинского ТВ.

"Факт, что в августе 2008 года авантюрные действия Саакашвили были результатом не его психической неуравновешенности, а итогом указаний извне и хорошо спланированного предательства", — говорится в публикации.
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Партия призвала устроить публичный правовой процесс для установления долгосрочного мира и для того, чтобы общество узнало, кто совершил предательское преступление против страны и народа.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных.
Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
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