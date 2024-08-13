https://ria.ru/20240813/gruziya-1965755127.html

"Война начнется через неделю". США предупредили еще одного соседа России

"Война начнется через неделю". США предупредили еще одного соседа России - РИА Новости, 13.08.2024

"Война начнется через неделю". США предупредили еще одного соседа России

Власти Грузии начали готовить общество к попытке государственного переворота, которую оппозиционеры могут предпринять после парламентских выборов. При этом в... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T08:00

2024-08-13T08:00

2024-08-13T08:02

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грузия

сша

ираклий кобахидзе

михаил саакашвили

саломе зурабишвили

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Власти Грузии начали готовить общество к попытке государственного переворота, которую оппозиционеры могут предпринять после парламентских выборов. При этом в правительстве подчеркивают, что им помогает Запад. Как развиваются события в Тбилиси — в материале РИА Новости.Иностранное влияниеСпикер нацсобрания Шалва Папуашвили заявил об иностранном вмешательстве во внутриполитические процессы и привел в пример состоявшийся недавно "Фестиваль демократии", профинансированный Данией. В правящей "Грузинской мечте" его назвали "фестивалем авторитаризма", так как ведущую роль там сыграла оппозиция, призывавшая, в том числе, освободить экс-президента Михаила Саакашвили. Организаторы мероприятия из "Восточноевропейского центра многопартийной демократии" утверждают, что туда звали и "Грузинскую мечту", но они отказались."Мы должны сделать все, чтобы авторитаризм и агентурное правление никогда не вернулись в Грузию", — отметил в связи с этим премьер-министр Ираклий Кобахидзе.В правящей партии не исключают, что после парламентских выборов их противники при поддержке западных кураторов попытаются устроить беспорядки, чтобы совершить госпереворот. Если оппозиция получит хоть каплю власти, в Тбилиси уже через неделю станут формировать отряды добровольцев для помощи Киеву, предупредил Папуашвили. Это как минимум приведет к экономической катастрофе для Грузии, а скорее всего — к войне с Россией.Президент Саломе Зурабишвили ранее обнародовала для противников "Грузинской мечты" специальную хартию. Присоединившиеся к ней политические силы обещают не мешать друг другу на выборах, а после победы должны создать временное правительство. За год оно проведет "демократические реформы", в частности в избирательном праве и судебной системе, после чего состоятся новые выборы. Под документом уже подписались практически все оппозиционные партии.В "Грузинской мечте" ожидают, что Зурабишвили скоро помилует Саакашвили. Поскольку против него возбуждено несколько уголовных дел, он все равно не выйдет на свободу, но этот символический жест вдохновит сторонников оппозиции. После того как Конституционный суд уличил Зурабишвили в нарушении основного закона, она стала президентом не страны, а "Единого национального движения" — партии Саакашвили, указал Кобахидзе. И добавил по ее поводу: "Простая марионетка".Внешние связиВ воскресенье в Тбилиси прилетели конгрессмены Джинн Шахин (демократ от штата Нью-Хэмпшир) и Майк Тернер (республиканец от Огайо).Они выразили обеспокоенность, призвали к "свободным и справедливым" выборам. И заверили, что в Вашингтоне не собираются организовывать госпереворот, но хотят помочь Тбилиси продолжить движение в сторону НАТО и Евросоюза. К сожалению, Кобахидзе не выглядел в этом заинтересованным, посетовала Шахин."На фоне проблем, искусственно созданных за последние четыре года, возникает необходимость перезагрузки отношений. Нужен справедливый, правильный, здоровый подход к этому. Шаги с нашей стороны предприняты. Мы ожидаем того же от американских коллег", — парировал премьер-министр, не уточнив, что именно имеет в виду.Основатель "Грузинской мечты", миллиардер и "серый кардинал" Бидзина Иванишвили не пожелал встречаться с конгрессменами. Кобахидзе сказал, что гости знают, почему он принял такое рещение.Заграница им поможетПо мнению эксперта Финансового университета Шоты Апхаидзе, угроза государственного переворота в Грузии — это не чья-то фантазия, а реальная перспектива. "Деструктивная оппозиция рвется к власти, они 12 лет мечтают о реванше. Хотя прекрасно понимают, что в лучшем случае могут рассчитывать максимум на 25% голосов", — говорит политолог.Запад оправдывает все действия оппозиции, тем самым подталкивая ее к более радикальным шагам, продолжает он. Некоммерческие организации, связанные с ЕС и США, могут заявить, что, по их данным, "Грузинская мечта" проиграла выборы. Впрочем, Апхаидзе уверен: правительство справится с этим вызовом.Заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов указывает, что закон об иностранных агентах способен повлиять на ситуацию. "Конечно, внешние силы вмешиваются в жизнь Грузии. Недавно, пусть и со скрипом, но приняли специальный закон в этой области. Если власти сочтут, что иностранное вмешательство достигло критического уровня, у них есть инструмент для защиты суверенитета", — добавляет эксперт.К примеру, можно не допустить к выборам политические партии, которые фактически исполняют роль иностранных агентов. Пока же власти и оппозиция обмениваются ударами только в информационном пространстве.

https://ria.ru/20240812/polsha-1965213265.html

https://ria.ru/20240625/evrosoyuz-1955121338.html

грузия

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в мире, грузия, сша, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, саломе зурабишвили