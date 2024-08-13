https://ria.ru/20240813/gref-1966024591.html
Греф рассказал о развитии курортного комплекса Mriya Resort в Крыму
Греф рассказал о развитии курортного комплекса Mriya Resort в Крыму - РИА Новости, 13.08.2024
Греф рассказал о развитии курортного комплекса Mriya Resort в Крыму
Строительство отеля на 420 номеров вместе с пляжной зоной, природным парком и детским парком в курортном комплексе Mriya Resort увеличит в нем количество... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T19:53
2024-08-13T19:53
2024-08-13T20:59
туризм
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ЯЛТА (Крым), 13 авг — РИА Новости. Строительство отеля на 420 номеров вместе с пляжной зоной, природным парком и детским парком в курортном комплексе Mriya Resort увеличит в нем количество номеров до 900 и сделает его уникальным, заявил глава Сбербанка Герман Греф на открытии арт-объекта на плато Ай-Петри."Сейчас ведется проектирование еще одного отеля, который будет расположен справа от существующего отеля, если смотреть на море. Примерно на 420 номеров повышенной комфортности. Уровень этого отеля будет еще выше, чем в существующем комплексе", — сказал Греф.По словам председателя правления Сбербанка, сейчас строится пляжный комплекс, аналогов которому в мире нет. Греф пояснил, что пляжную зону вынесут на 25 метров в море, благодаря чему она "впишется в ландшафт" и получится "совершенно потрясающий проект".Он отметил, что при этом продолжится и развитие детского парка, а также появится природный парк на 14 гектарах территории."Он (Mria Resort. — Прим. ред.) будет, наверное, уже самым большим по количеству номеров. Больше 900 номеров будет в нем. Ну и естественно, по уровню комфортности и по качеству курорта. Аналогов ему уже сейчас нет", — добавил он.Премиум-курорт Mriya Resort & SPA расположен в Понизовке на южном берегу Крыма. Четырнадцатого августа курорт отметит десятилетие со дня открытия.
https://ria.ru/20240725/sber-1961855155.html
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сбербанк россии, mriya resort & spa, ай-петри, герман греф, коммерческая недвижимость, общество
Туризм, Сбербанк России, Mriya Resort & Spa, Ай-Петри, Герман Греф, Коммерческая недвижимость, Общество
Греф рассказал о развитии курортного комплекса Mriya Resort в Крыму
Греф: развитие Mriya Resort в Крыму сделает его не имеющим аналогов в мире
ЯЛТА (Крым), 13 авг — РИА Новости. Строительство отеля на 420 номеров вместе с пляжной зоной, природным парком и детским парком в курортном комплексе Mriya Resort увеличит в нем количество номеров до 900 и сделает его уникальным, заявил глава Сбербанка Герман Греф на открытии арт-объекта на плато Ай-Петри.
"Сейчас ведется проектирование еще одного отеля, который будет расположен справа от существующего отеля, если смотреть на море. Примерно на 420 номеров повышенной комфортности. Уровень этого отеля будет еще выше, чем в существующем комплексе", — сказал Греф.
По словам председателя правления Сбербанка, сейчас строится пляжный комплекс, аналогов которому в мире нет. Греф пояснил, что пляжную зону вынесут на 25 метров в море, благодаря чему она "впишется в ландшафт" и получится "совершенно потрясающий проект".
Он отметил, что при этом продолжится и развитие детского парка, а также появится природный парк на 14 гектарах территории.
"Он (Mria Resort. — Прим. ред.) будет, наверное, уже самым большим по количеству номеров. Больше 900 номеров будет в нем. Ну и естественно, по уровню комфортности и по качеству курорта. Аналогов ему уже сейчас нет", — добавил он.
Премиум-курорт Mriya Resort & SPA
расположен в Понизовке на южном берегу Крыма. Четырнадцатого августа курорт отметит десятилетие со дня открытия.