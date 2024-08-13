https://ria.ru/20240813/glava-1965848544.html

Глава Карелии во главе бизнес-миссии посетит Узбекистан в октябре

Глава Карелии во главе бизнес-миссии посетит Узбекистан в октябре - РИА Новости, 13.08.2024

Глава Карелии во главе бизнес-миссии посетит Узбекистан в октябре

Глава Карелии Артур Парфенчиков возглавит бизнес-миссию 15 компаний из этого региона России в октябре для презентации инвестиционного и туристического... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T08:53

2024-08-13T08:53

2024-08-13T13:00

экономика

россия

узбекистан

артур парфенчиков

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ТАШКЕНТ, 13 авг – РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков возглавит бизнес-миссию 15 компаний из этого региона России в октябре для презентации инвестиционного и туристического потенциала, а также участия в двух выставках в Ташкенте, сообщает торговое представительство России в республике в Telegram-канале."Торгпредство России в Узбекистане провело онлайн-встречу с министерством экономического развития Республики Карелия по вопросам организации визита главы региона Артура Парфенчикова в Узбекистан и бизнес-миссии карельских компаний в республику осенью", - говорится в сообщении.По данным представительства, в бизнес-миссии планируют принять участие более 15 компаний, в том числе производители машин и оборудования, пищевой продукции, пиломатериалов, кормов для животных, бумажной продукции и изделий для спорта. "Кроме того, Карелия планирует презентовать инвестиционный и туристический потенциал, а некоторые компании уже готовятся принять участие со своими стендами в 18-й Международной выставке "Горное дело, металлургия и металлообработка – MiningMetals Uzbekistan 2024", которая пройдет 22-24 октября в Ташкенте", - добавили в торгпредстве.

https://ria.ru/20240807/kuban-1964782815.html

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экономика, россия, узбекистан, артур парфенчиков