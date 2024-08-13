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Глава Карелии во главе бизнес-миссии посетит Узбекистан в октябре - РИА Новости, 13.08.2024
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08:53 13.08.2024 (обновлено: 13:00 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/glava-1965848544.html
Глава Карелии во главе бизнес-миссии посетит Узбекистан в октябре
Глава Карелии во главе бизнес-миссии посетит Узбекистан в октябре - РИА Новости, 13.08.2024
Глава Карелии во главе бизнес-миссии посетит Узбекистан в октябре
Глава Карелии Артур Парфенчиков возглавит бизнес-миссию 15 компаний из этого региона России в октябре для презентации инвестиционного и туристического... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T08:53
2024-08-13T13:00
экономика
россия
узбекистан
артур парфенчиков
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ТАШКЕНТ, 13 авг – РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков возглавит бизнес-миссию 15 компаний из этого региона России в октябре для презентации инвестиционного и туристического потенциала, а также участия в двух выставках в Ташкенте, сообщает торговое представительство России в республике в Telegram-канале.&quot;Торгпредство России в Узбекистане провело онлайн-встречу с министерством экономического развития Республики Карелия по вопросам организации визита главы региона Артура Парфенчикова в Узбекистан и бизнес-миссии карельских компаний в республику осенью&quot;, - говорится в сообщении.По данным представительства, в бизнес-миссии планируют принять участие более 15 компаний, в том числе производители машин и оборудования, пищевой продукции, пиломатериалов, кормов для животных, бумажной продукции и изделий для спорта. "Кроме того, Карелия планирует презентовать инвестиционный и туристический потенциал, а некоторые компании уже готовятся принять участие со своими стендами в 18-й Международной выставке "Горное дело, металлургия и металлообработка – MiningMetals Uzbekistan 2024", которая пройдет 22-24 октября в Ташкенте", - добавили в торгпредстве.
https://ria.ru/20240807/kuban-1964782815.html
https://ria.ru/20240610/parfenchikov-1952055479.html
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экономика, россия, узбекистан, артур парфенчиков
Экономика, Россия, Узбекистан, Артур Парфенчиков
Глава Карелии во главе бизнес-миссии посетит Узбекистан в октябре

Глава Карелии Парфенчиков возглавит бизнес-миссию 15 компаний в Узбекистан

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Карелия Артур Парфенчиков
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 13 авг – РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков возглавит бизнес-миссию 15 компаний из этого региона России в октябре для презентации инвестиционного и туристического потенциала, а также участия в двух выставках в Ташкенте, сообщает торговое представительство России в республике в Telegram-канале.
«

"Торгпредство России в Узбекистане провело онлайн-встречу с министерством экономического развития Республики Карелия по вопросам организации визита главы региона Артура Парфенчикова в Узбекистан и бизнес-миссии карельских компаний в республику осенью", - говорится в сообщении.

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По данным представительства, в бизнес-миссии планируют принять участие более 15 компаний, в том числе производители машин и оборудования, пищевой продукции, пиломатериалов, кормов для животных, бумажной продукции и изделий для спорта.
«
"Кроме того, Карелия планирует презентовать инвестиционный и туристический потенциал, а некоторые компании уже готовятся принять участие со своими стендами в 18-й Международной выставке "Горное дело, металлургия и металлообработка – MiningMetals Uzbekistan 2024", которая пройдет 22-24 октября в Ташкенте", - добавили в торгпредстве.
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форум - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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ЭкономикаРоссияУзбекистанАртур Парфенчиков
 
 
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