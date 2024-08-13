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Глава Белгородской области рассказал о ситуации в Краснояружском районе - РИА Новости, 13.08.2024
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19:06 13.08.2024 (обновлено: 20:27 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/gladkov-1966018172.html
Глава Белгородской области рассказал о ситуации в Краснояружском районе
Глава Белгородской области рассказал о ситуации в Краснояружском районе - РИА Новости, 13.08.2024
Глава Белгородской области рассказал о ситуации в Краснояружском районе
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте", отвечая на вопросы жителей Краснояружского района, что... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T19:06
2024-08-13T20:27
белгородская область
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте", отвечая на вопросы жителей Краснояружского района, что ситуация в Краснояружском районе нормализуется, возможно, уже завтра жители смогут вернуться в свои дома.В понедельник утром губернатор сообщил, что из-за активности ВСУ начинается вывоз жителей Краснояружского района в более безопасные места. Местная администрация также полностью закрыла въезд в район, чтобы обезопасить жизни и здоровье граждан."Ситуация уже нормализуется. Я надеюсь, что мы как можно быстрее сможем вернуть жителей в свои дома… Я надеюсь, что мы завтра вернемся в свои дома. Утром объявим об этой ситуации", - сказал Гладков.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/belgorod-1966017356.html
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белгородская область, россия, курская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Глава Белгородской области рассказал о ситуации в Краснояружском районе

Гладков: ситуация в Краснояружском районе Белгородской области нормализуется

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте", отвечая на вопросы жителей Краснояружского района, что ситуация в Краснояружском районе нормализуется, возможно, уже завтра жители смогут вернуться в свои дома.
В понедельник утром губернатор сообщил, что из-за активности ВСУ начинается вывоз жителей Краснояружского района в более безопасные места. Местная администрация также полностью закрыла въезд в район, чтобы обезопасить жизни и здоровье граждан.
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"Ситуация уже нормализуется. Я надеюсь, что мы как можно быстрее сможем вернуть жителей в свои дома… Я надеюсь, что мы завтра вернемся в свои дома. Утром объявим об этой ситуации", - сказал Гладков.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияКурская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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