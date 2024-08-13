https://ria.ru/20240813/gladkov-1966018172.html

Глава Белгородской области рассказал о ситуации в Краснояружском районе

Глава Белгородской области рассказал о ситуации в Краснояружском районе - РИА Новости, 13.08.2024

Глава Белгородской области рассказал о ситуации в Краснояружском районе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте", отвечая на вопросы жителей Краснояружского района, что... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T19:06

2024-08-13T19:06

2024-08-13T20:27

белгородская область

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте", отвечая на вопросы жителей Краснояружского района, что ситуация в Краснояружском районе нормализуется, возможно, уже завтра жители смогут вернуться в свои дома.В понедельник утром губернатор сообщил, что из-за активности ВСУ начинается вывоз жителей Краснояружского района в более безопасные места. Местная администрация также полностью закрыла въезд в район, чтобы обезопасить жизни и здоровье граждан."Ситуация уже нормализуется. Я надеюсь, что мы как можно быстрее сможем вернуть жителей в свои дома… Я надеюсь, что мы завтра вернемся в свои дома. Утром объявим об этой ситуации", - сказал Гладков.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/belgorod-1966017356.html

https://ria.ru/20240812/evakuatsiya-1965803334.html

белгородская область

россия

курская область

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белгородская область, россия, курская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины