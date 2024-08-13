https://ria.ru/20240813/germaniya-1965909537.html

Посла России возмутила реакция политиков в ФРГ на атаку в Курской области

Посла России возмутила реакция политиков в ФРГ на атаку в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024

Посла России возмутила реакция политиков в ФРГ на атаку в Курской области

Поддержка немецкими политиками нападения ВСУ на жителей Курской области, в том числе с применением оружия ФРГ, обескураживает своим цинизмом, заявил российский... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T13:23

2024-08-13T13:23

2024-08-13T15:35

россия

германия

в мире

курская область

берлин (город)

сергей нечаев (дипломат)

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БЕРЛИН, 13 авг - РИА Новости. Поддержка немецкими политиками нападения ВСУ на жителей Курской области, в том числе с применением оружия ФРГ, обескураживает своим цинизмом, заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев."Заявления отдельных политиков ФРГ, поддержавших варварское нападение украинских военных на мирное население Курской области, в том числе с применением германского оружия, обескураживают своим цинизмом", - говорится в заявлении дипломата.Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/vsu-1965848280.html

https://ria.ru/20240813/vsu-1965848280.html

россия

германия

курская область

берлин (город)

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россия, германия, в мире, курская область, берлин (город), сергей нечаев (дипломат)