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Посла России возмутила реакция политиков в ФРГ на атаку в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
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13:23 13.08.2024 (обновлено: 15:35 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/germaniya-1965909537.html
Посла России возмутила реакция политиков в ФРГ на атаку в Курской области
Посла России возмутила реакция политиков в ФРГ на атаку в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
Посла России возмутила реакция политиков в ФРГ на атаку в Курской области
Поддержка немецкими политиками нападения ВСУ на жителей Курской области, в том числе с применением оружия ФРГ, обескураживает своим цинизмом, заявил российский... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:23
2024-08-13T15:35
россия
германия
в мире
курская область
берлин (город)
сергей нечаев (дипломат)
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БЕРЛИН, 13 авг - РИА Новости. Поддержка немецкими политиками нападения ВСУ на жителей Курской области, в том числе с применением оружия ФРГ, обескураживает своим цинизмом, заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев."Заявления отдельных политиков ФРГ, поддержавших варварское нападение украинских военных на мирное население Курской области, в том числе с применением германского оружия, обескураживают своим цинизмом", - говорится в заявлении дипломата.Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/vsu-1965848280.html
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россия
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россия, германия, в мире, курская область, берлин (город), сергей нечаев (дипломат)
Россия, Германия, В мире, Курская область, Берлин (город), Сергей Нечаев (дипломат)
Посла России возмутила реакция политиков в ФРГ на атаку в Курской области

Посол РФ назвал поддержку политиками в ФРГ атаки ВСУ в Курской области циничной

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия украинского обстрела Курска
Последствия украинского обстрела Курска - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствия украинского обстрела Курска
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БЕРЛИН, 13 авг - РИА Новости. Поддержка немецкими политиками нападения ВСУ на жителей Курской области, в том числе с применением оружия ФРГ, обескураживает своим цинизмом, заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев.
«
"Заявления отдельных политиков ФРГ, поддержавших варварское нападение украинских военных на мирное население Курской области, в том числе с применением германского оружия, обескураживают своим цинизмом", - говорится в заявлении дипломата.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"На своей земле". В Германии сделали страшный прогноз для ВСУ
Вчера, 08:53
Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"На своей земле". В Германии сделали страшный прогноз для ВСУ
Вчера, 08:53
 
РоссияГерманияВ миреКурская областьБерлин (город)Сергей Нечаев (дипломат)
 
 
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