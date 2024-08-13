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"В каждом селе": Кнайсль обратилась к ФРГ из-за техники под Курском - РИА Новости, 13.08.2024
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04:10 13.08.2024 (обновлено: 09:13 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/germaniya-1965831634.html
"В каждом селе": Кнайсль обратилась к ФРГ из-за техники под Курском
"В каждом селе": Кнайсль обратилась к ФРГ из-за техники под Курском - РИА Новости, 13.08.2024
"В каждом селе": Кнайсль обратилась к ФРГ из-за техники под Курском
Согласие Германии на использование немецкой военной техники на территории России в Курской области говорит о полном непонимании российского общества, заявила... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T04:10
2024-08-13T09:13
специальная военная операция на украине
в мире
россия
германия
карин кнайсль
австрия
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Согласие Германии на использование немецкой военной техники на территории России в Курской области говорит о полном непонимании российского общества, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью на YouTube-канале Flavio von Witzleben.По словам бывшего министра, вид немецкой техники на территории России вызывает у российских граждан справедливую ярость."Непонятно, насколько антиисторично и просто бессмысленно здесь поступает немецкое федеральное правительство", — возмутилась она.Она отметила, что огромную роль в жизни россиян играет история и память о предках, особенно та ее часть, которая относится ко Второй мировой войне. По словам Кнайсль, это сильно отличает русских от немцев, остающихся не чувствительными к подобным периодам истории родной страны.&quot;В каждом селе (России. — Прим. ред.) есть памятник погибшим&quot;, — добавила политик.Ранее издание Bild сообщило, что в Курской области было замечено как минимум три немецких БМП Marder ВСУ. В свою очередь глава комитета по обороне бундестага ФРГ Маркус Фабер попытался оправдать использование Украиной немецкого оружия, заявив, что после передачи это оружие, включая танки Leopard 2, становится украинским.В ответ зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал сделать все возможное, чтобы новейшие российские танки оказались на площади перед Рейхстагом в центре Берлина.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск для полного освобождения территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил президент.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240812/ukraina-1965750430.html
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965825801.html
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в мире, россия, германия, карин кнайсль, австрия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Германия, Карин Кнайсль, Австрия
"В каждом селе": Кнайсль обратилась к ФРГ из-за техники под Курском

Кнайсль: немецкое правительство не понимает российское общество

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Карин Кнайсль. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Согласие Германии на использование немецкой военной техники на территории России в Курской области говорит о полном непонимании российского общества, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью на YouTube-канале Flavio von Witzleben.
По словам бывшего министра, вид немецкой техники на территории России вызывает у российских граждан справедливую ярость.
"Непонятно, насколько антиисторично и просто бессмысленно здесь поступает немецкое федеральное правительство", — возмутилась она.
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Она отметила, что огромную роль в жизни россиян играет история и память о предках, особенно та ее часть, которая относится ко Второй мировой войне. По словам Кнайсль, это сильно отличает русских от немцев, остающихся не чувствительными к подобным периодам истории родной страны.
«

"В каждом селе (России. — Прим. ред.) есть памятник погибшим", — добавила политик.

Ранее издание Bild сообщило, что в Курской области было замечено как минимум три немецких БМП Marder ВСУ. В свою очередь глава комитета по обороне бундестага ФРГ Маркус Фабер попытался оправдать использование Украиной немецкого оружия, заявив, что после передачи это оружие, включая танки Leopard 2, становится украинским.
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Нападение на Курскую область

Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как заявил Владимир Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск для полного освобождения территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил президент.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
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