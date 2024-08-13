https://ria.ru/20240813/genplany-1966039030.html
Глава Кубани поручил ускорить принятие генпланов Туапсинского района
Глава Кубани поручил ускорить принятие генпланов Туапсинского района - РИА Новости, 13.08.2024
Глава Кубани поручил ускорить принятие генпланов Туапсинского района
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил ускорить принятие генпланов Туапсинского района и утвердить главные градостроительные документы... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T21:40
2024-08-13T21:40
2024-08-13T21:40
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
туапсинский район
сергей бойко
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КРАСНОДАР, 13 авг - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил ускорить принятие генпланов Туапсинского района и утвердить главные градостроительные документы муниципалитета до конца 2024 года, сообщили в пресс-службе администрации региона. "Туапсинский район - территория с большим курортным потенциалом, и новые генпланы должны стать основой для ее сбалансированного развития как современного курорта, создания комфортной среды для жизни и отдыха. Приоритет в этой работе - сохранение уникальной природы, ее защита от застройки. Для этого необходимо исключить особо ценные сельхозугодья из границ населенных пунктов, а также вернуть земли в состав лесного фонда. Нужно максимально ускорить эту работу и утвердить главные градостроительные документы муниципалитета до конца 2024 года", - передает пресс-служба слова Кондратьева. По словам руководителя краевого департамента по архитектуре и градостроительству Ильи Позднякова, в Туапсинском районе планируется исключить из границ населенных пунктов 3,5 тысячи гектаров лесного фонда, а также 546 гектаров, включенных в перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий. "Важно, чтобы люди понимали - их земли никто не забирает. К этой работе надо подойти взвешенно, понять жителей и найти компромисс", - добавил Кондратьев и поставил задачу главе Туапсинского района Сергею Бойко провести на местах разъяснительную работу.
https://ria.ru/20240809/vyplaty-1965307769.html
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краснодарский край, вениамин кондратьев, туапсинский район, сергей бойко
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Туапсинский район, Сергей Бойко
Глава Кубани поручил ускорить принятие генпланов Туапсинского района
Глава Кубани поручил ускорить принятие генпланов Туапсинского района