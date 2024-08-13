https://ria.ru/20240813/genplany-1966039030.html

Глава Кубани поручил ускорить принятие генпланов Туапсинского района

Глава Кубани поручил ускорить принятие генпланов Туапсинского района - РИА Новости, 13.08.2024

Глава Кубани поручил ускорить принятие генпланов Туапсинского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил ускорить принятие генпланов Туапсинского района и утвердить главные градостроительные документы... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T21:40

2024-08-13T21:40

2024-08-13T21:40

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

туапсинский район

сергей бойко

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КРАСНОДАР, 13 авг - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил ускорить принятие генпланов Туапсинского района и утвердить главные градостроительные документы муниципалитета до конца 2024 года, сообщили в пресс-службе администрации региона. "Туапсинский район - территория с большим курортным потенциалом, и новые генпланы должны стать основой для ее сбалансированного развития как современного курорта, создания комфортной среды для жизни и отдыха. Приоритет в этой работе - сохранение уникальной природы, ее защита от застройки. Для этого необходимо исключить особо ценные сельхозугодья из границ населенных пунктов, а также вернуть земли в состав лесного фонда. Нужно максимально ускорить эту работу и утвердить главные градостроительные документы муниципалитета до конца 2024 года", - передает пресс-служба слова Кондратьева. По словам руководителя краевого департамента по архитектуре и градостроительству Ильи Позднякова, в Туапсинском районе планируется исключить из границ населенных пунктов 3,5 тысячи гектаров лесного фонда, а также 546 гектаров, включенных в перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий. "Важно, чтобы люди понимали - их земли никто не забирает. К этой работе надо подойти взвешенно, понять жителей и найти компромисс", - добавил Кондратьев и поставил задачу главе Туапсинского района Сергею Бойко провести на местах разъяснительную работу.

https://ria.ru/20240809/vyplaty-1965307769.html

https://ria.ru/20240808/zhile-1964897505.html

краснодарский край

туапсинский район

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краснодарский край, вениамин кондратьев, туапсинский район, сергей бойко