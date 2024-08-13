Алаудинов назвал руководивших разработкой атаки ВСУ на Курскую область
Алаудинов: разработкой нападения на Курскую область руководил генералитет США
© Минобороны РоссииУдар расчета оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадр видео
Удар расчета оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадр видео
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Разработкой нападения на Курскую область руководил американский генералитет, считает командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1".
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"В разработке этой операции изначально принимали штабы блока НАТО, то есть непосредственно они занимались организацией этой работы. Руководил, я считаю, непосредственно генералитет американский… И было задействовано очень большое количество иностранных наемников, может быть, и сами непосредственно специалисты вооруженных сил этих стран тоже принимали участие, потому что мы фиксировали большое количество иностранцев на всех участках фронта", - сказал Алаудинов.
Как сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, ранним утром 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Взятый в плен в Беловском районе Курской области военнослужащий 80-й бригады ВСУ на видео ФСБ рассказывал, что в переговорах участников нападения на Курскую область была слышна речь на английском, польском и французском языках.
Американские СМИ сообщали, что к атакам на Курскую область привлечены грузинские наемники. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что в нападении, по некоторым данным, участвовали наемники из Франции и Польши, а в планировании - Британия.