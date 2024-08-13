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Алаудинов назвал руководивших разработкой атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024
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14:08 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/generalitet-1965926098.html
Алаудинов назвал руководивших разработкой атаки ВСУ на Курскую область
Алаудинов назвал руководивших разработкой атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024
Алаудинов назвал руководивших разработкой атаки ВСУ на Курскую область
Разработкой нападения на Курскую область руководил американский генералитет, считает командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T14:08
2024-08-13T14:08
курская область
россия
беловский район
апты алаудинов
валерий герасимов
леонид слуцкий (политик)
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Разработкой нападения на Курскую область руководил американский генералитет, считает командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1". &quot;В разработке этой операции изначально принимали штабы блока НАТО, то есть непосредственно они занимались организацией этой работы. Руководил, я считаю, непосредственно генералитет американский… И было задействовано очень большое количество иностранных наемников, может быть, и сами непосредственно специалисты вооруженных сил этих стран тоже принимали участие, потому что мы фиксировали большое количество иностранцев на всех участках фронта&quot;, - сказал Алаудинов.Как сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, ранним утром 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Взятый в плен в Беловском районе Курской области военнослужащий 80-й бригады ВСУ на видео ФСБ рассказывал, что в переговорах участников нападения на Курскую область была слышна речь на английском, польском и французском языках. Американские СМИ сообщали, что к атакам на Курскую область привлечены грузинские наемники. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что в нападении, по некоторым данным, участвовали наемники из Франции и Польши, а в планировании - Британия.
https://ria.ru/20240813/energodar-1965914656.html
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курская область, россия, беловский район, апты алаудинов, валерий герасимов, леонид слуцкий (политик), вооруженные силы украины, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Курская область, Россия, Беловский район, Апты Алаудинов, Валерий Герасимов, Леонид Слуцкий (политик), Вооруженные силы Украины, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Алаудинов назвал руководивших разработкой атаки ВСУ на Курскую область

Алаудинов: разработкой нападения на Курскую область руководил генералитет США

© Минобороны РоссииУдар расчета оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадр видео
Удар расчета оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Минобороны России
Удар расчета оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадр видео
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Разработкой нападения на Курскую область руководил американский генералитет, считает командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1".
«

"В разработке этой операции изначально принимали штабы блока НАТО, то есть непосредственно они занимались организацией этой работы. Руководил, я считаю, непосредственно генералитет американский… И было задействовано очень большое количество иностранных наемников, может быть, и сами непосредственно специалисты вооруженных сил этих стран тоже принимали участие, потому что мы фиксировали большое количество иностранцев на всех участках фронта", - сказал Алаудинов.

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Как сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, ранним утром 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Взятый в плен в Беловском районе Курской области военнослужащий 80-й бригады ВСУ на видео ФСБ рассказывал, что в переговорах участников нападения на Курскую область была слышна речь на английском, польском и французском языках.
Американские СМИ сообщали, что к атакам на Курскую область привлечены грузинские наемники. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что в нападении, по некоторым данным, участвовали наемники из Франции и Польши, а в планировании - Британия.
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Курская областьРоссияБеловский районАпты АлаудиновВалерий ГерасимовЛеонид Слуцкий (политик)Вооруженные силы УкраиныНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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