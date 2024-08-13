https://ria.ru/20240813/generalitet-1965926098.html

Алаудинов назвал руководивших разработкой атаки ВСУ на Курскую область

Алаудинов назвал руководивших разработкой атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024

Алаудинов назвал руководивших разработкой атаки ВСУ на Курскую область

Разработкой нападения на Курскую область руководил американский генералитет, считает командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T14:08

2024-08-13T14:08

2024-08-13T14:08

курская область

россия

беловский район

апты алаудинов

валерий герасимов

леонид слуцкий (политик)

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Разработкой нападения на Курскую область руководил американский генералитет, считает командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1". "В разработке этой операции изначально принимали штабы блока НАТО, то есть непосредственно они занимались организацией этой работы. Руководил, я считаю, непосредственно генералитет американский… И было задействовано очень большое количество иностранных наемников, может быть, и сами непосредственно специалисты вооруженных сил этих стран тоже принимали участие, потому что мы фиксировали большое количество иностранцев на всех участках фронта", - сказал Алаудинов.Как сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, ранним утром 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Взятый в плен в Беловском районе Курской области военнослужащий 80-й бригады ВСУ на видео ФСБ рассказывал, что в переговорах участников нападения на Курскую область была слышна речь на английском, польском и французском языках. Американские СМИ сообщали, что к атакам на Курскую область привлечены грузинские наемники. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что в нападении, по некоторым данным, участвовали наемники из Франции и Польши, а в планировании - Британия.

https://ria.ru/20240813/energodar-1965914656.html

https://ria.ru/20240813/senator-1965879564.html

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курская область, россия, беловский район, апты алаудинов, валерий герасимов, леонид слуцкий (политик), вооруженные силы украины, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)