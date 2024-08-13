https://ria.ru/20240813/gaza-1966047021.html

ХАМАС заявило, что не будет участвовать в переговорах по Газе

ХАМАС заявило, что не будет участвовать в переговорах по Газе - РИА Новости, 13.08.2024

ХАМАС заявило, что не будет участвовать в переговорах по Газе

Палестинское движение ХАМАС не будет участвовать в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, которые запланированы в четверг, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T23:07

2024-08-13T23:07

2024-08-13T23:46

ливан

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

сша

египет

катар

джо байден

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БЕЙРУТ, 13 авг — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не будет участвовать в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, которые запланированы в четверг, заявил РИА Новости представитель движения в Ливане Ахмед Абдель Хади."Мы не будем участвовать в переговорах, которые запланированы в четверг", — сказал представитель ХАМАС.Он добавил, что движение просило посредников (Египет, Катар и США) представить план по реализации того, что было согласовано ранее, на основании видения президента США Джо Байдена и резолюции Совета Безопасности ООН вместо того, чтобы проводить новые раунды переговоров.Ранее Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня. Лидеры трех стран заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки.Конфликт на Ближнем ВостокеИзраиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, палестинское движение захватило более 200 заложников.В ответ ЦАХАЛ начал в Газе операцию "Железные мечи", Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава. По данным палестинского Минздрава, за все это время погибли почти 40 тысяч человек, пострадали более 90 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы израильской армии вошли в Рафах — город на юге анклава, который считается последним оплотом ХАМАС. Там находятся около полутора миллиона палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части Газы.МИД России не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Советом Безопасности ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240813/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240729/izrail-1962562881.html

https://ria.ru/20240813/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240813/bayden-1966046161.html

ливан

сша

египет

катар

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ливан, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сша, египет, катар, джо байден