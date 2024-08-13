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ФСИН опровергла сообщение о пленении сотрудников в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
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14:33 13.08.2024 (обновлено: 16:56 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/fsin-1965936546.html
ФСИН опровергла сообщение о пленении сотрудников в Курской области
ФСИН опровергла сообщение о пленении сотрудников в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
ФСИН опровергла сообщение о пленении сотрудников в Курской области
ФСИН опровергла появившуюся в интернете информацию о том, что ВСУ якобы взяли в плен группу сотрудников управления в Курской области около Льгова, сообщает... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T14:33
2024-08-13T16:56
происшествия
курская область
льгов
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. ФСИН опровергла появившуюся в интернете информацию о том, что ВСУ якобы взяли в плен группу сотрудников управления в Курской области около Льгова, сообщает пресс-бюро ведомства."Появившаяся в сети интернет информация о том, что ВСУ якобы берут в плен недалеко от Льгова группу сотрудников УФСИН России по Курской области, является фейковой", - говорится в сообщении.
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курская область
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происшествия, курская область, льгов, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Льгов, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Вооруженные силы Украины
ФСИН опровергла сообщение о пленении сотрудников в Курской области

ФСИН опровергла информацию о взятии в плен ее сотрудников около курского Льгова

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудница ФСИН России на посту видеонаблюдения
Сотрудница ФСИН России на посту видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Сотрудница ФСИН России на посту видеонаблюдения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. ФСИН опровергла появившуюся в интернете информацию о том, что ВСУ якобы взяли в плен группу сотрудников управления в Курской области около Льгова, сообщает пресс-бюро ведомства.
«
"Появившаяся в сети интернет информация о том, что ВСУ якобы берут в плен недалеко от Льгова группу сотрудников УФСИН России по Курской области, является фейковой", - говорится в сообщении.
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Пленный: ВСУ дали приказ убивать жителей Курской области за сопротивление
12 августа, 13:35
 
ПроисшествияКурская областьЛьговРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Вооруженные силы Украины
 
 
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