https://ria.ru/20240813/fsin-1965936546.html

ФСИН опровергла сообщение о пленении сотрудников в Курской области

ФСИН опровергла сообщение о пленении сотрудников в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024

ФСИН опровергла сообщение о пленении сотрудников в Курской области

ФСИН опровергла появившуюся в интернете информацию о том, что ВСУ якобы взяли в плен группу сотрудников управления в Курской области около Льгова, сообщает... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T14:33

2024-08-13T14:33

2024-08-13T16:56

происшествия

курская область

льгов

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. ФСИН опровергла появившуюся в интернете информацию о том, что ВСУ якобы взяли в плен группу сотрудников управления в Курской области около Льгова, сообщает пресс-бюро ведомства."Появившаяся в сети интернет информация о том, что ВСУ якобы берут в плен недалеко от Льгова группу сотрудников УФСИН России по Курской области, является фейковой", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240812/prikaz-1965698633.html

курская область

льгов

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происшествия, курская область, льгов, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), вооруженные силы украины