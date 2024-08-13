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Сотрудницу части ЮВО задержали по подозрению в передаче данных Украине
Сотрудницу части ЮВО задержали по подозрению в передаче данных Украине - РИА Новости, 13.08.2024
Сотрудницу части ЮВО задержали по подозрению в передаче данных Украине
Сотрудницу одной из войсковых частей Южного военного округа задержали по подозрению в сотрудничестве с украинской разведкой, сообщило управление ФСБ по... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:14
2024-08-13T11:14
2024-08-13T12:18
украина
южный военный округ
вооруженные силы рф
происшествия
россия
ростовская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 авг — РИА Новости. Сотрудницу одной из войсковых частей Южного военного округа задержали по подозрению в сотрудничестве с украинской разведкой, сообщило управление ФСБ по Ростовской области."Сотрудниками ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданки России, связанная с передачей украинской стороне информации о дислокации подразделений и объектов Вооруженных сил Российской Федерации", — говорится в релизе.Как рассказали в ФСБ, жительница Ростова-на-Дону через мессенджер Signal вступила в переписку с представителем украинской военной разведки. Позже, в январе 2023 года, она поступила на службу в одну из войсковых частей Южного военного округа. Там она собирала сведения об арсеналах, базах и складах, входящих в состав округа, а затем передавала их куратору.Против подозреваемой возбудили уголовное дело о госизмене.Как уточнил в беседе с РИА Новости представитель ростовского УФСБ, сейчас женщина уже не числится в Минобороны — она уволилась со службы и устроилась в коммерческое предприятие.
https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html
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Задержание сотрудницы воинской части, передававшей сведения о российской армии
УФСБ Ростовской области показало видео задержания сотрудницы воинской части, передававшей сведения о российской армии на Украину.
2024-08-13T11:14
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украина, южный военный округ, вооруженные силы рф, происшествия, россия, ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростов-на-дону
Украина, Южный военный округ, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Россия, Ростовская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ростов-на-Дону
Сотрудницу части ЮВО задержали по подозрению в передаче данных Украине
ФСБ задержала сотрудницу части Южного военного округа по подозрению в госизмене