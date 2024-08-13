https://ria.ru/20240813/fsb-1965878343.html

Сотрудницу части ЮВО задержали по подозрению в передаче данных Украине

Сотрудницу части ЮВО задержали по подозрению в передаче данных Украине - РИА Новости, 13.08.2024

Сотрудницу части ЮВО задержали по подозрению в передаче данных Украине

Сотрудницу одной из войсковых частей Южного военного округа задержали по подозрению в сотрудничестве с украинской разведкой, сообщило управление ФСБ по... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T11:14

2024-08-13T11:14

2024-08-13T12:18

украина

южный военный округ

вооруженные силы рф

происшествия

россия

ростовская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 авг — РИА Новости. Сотрудницу одной из войсковых частей Южного военного округа задержали по подозрению в сотрудничестве с украинской разведкой, сообщило управление ФСБ по Ростовской области."Сотрудниками ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданки России, связанная с передачей украинской стороне информации о дислокации подразделений и объектов Вооруженных сил Российской Федерации", — говорится в релизе.Как рассказали в ФСБ, жительница Ростова-на-Дону через мессенджер Signal вступила в переписку с представителем украинской военной разведки. Позже, в январе 2023 года, она поступила на службу в одну из войсковых частей Южного военного округа. Там она собирала сведения об арсеналах, базах и складах, входящих в состав округа, а затем передавала их куратору.Против подозреваемой возбудили уголовное дело о госизмене.Как уточнил в беседе с РИА Новости представитель ростовского УФСБ, сейчас женщина уже не числится в Минобороны — она уволилась со службы и устроилась в коммерческое предприятие.

https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html

украина

россия

ростовская область

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание сотрудницы воинской части, передававшей сведения о российской армии УФСБ Ростовской области показало видео задержания сотрудницы воинской части, передававшей сведения о российской армии на Украину. 2024-08-13T11:14 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, южный военный округ, вооруженные силы рф, происшествия, россия, ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростов-на-дону