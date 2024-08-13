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"Продолжайте войну": во Франции взбесились из-за решения США и Польши - РИА Новости, 13.08.2024
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22:03 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/frantsiya-1966041207.html
"Продолжайте войну": во Франции взбесились из-за решения США и Польши
"Продолжайте войну": во Франции взбесились из-за решения США и Польши - РИА Новости, 13.08.2024
"Продолжайте войну": во Франции взбесились из-за решения США и Польши
Евросоюз разоряет Францию покупкой военной техники США для Польши, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T22:03
2024-08-13T22:03
в мире
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Евросоюз разоряет Францию покупкой военной техники США для Польши, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.Так он прокомментировал контракт, подписанный во вторник польскими военными, о приобретении 96 американских вертолетов AH-64E Apache."На наши деньги Польша только что купила 96 американских вертолетов!" — написал Филиппо.Политик уточнил, что восточноевропейская страна считается чистым бенефициаром бюджета ЕС, в то время как Париж выступает его крупным донором."Это "Европа"! Это ЕС! Разорите нас, чтобы купить американское! И кстати, продолжайте войну против России!" — иронично заявил Филиппо, намекая на огромный ущерб Евросоюза из-за финансовой поддержки Украины.Ранее Варшава запросила у Вашингтона продажу 96 ударных вертолетов AH-64E Apache. Госдепартамент утвердил возможность таких поставок. После этого конгресс США дал согласие на продажу Польше этих вертолетов вместе с радарами и вооружением.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1966035678.html
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в мире, польша, франция, сша, париж, евросоюз, государственный департамент сша, mcdonnell douglas ah-64 apache
В мире, Польша, Франция, США, Париж, Евросоюз, Государственный департамент США, McDonnell Douglas AH-64 Apache
"Продолжайте войну": во Франции взбесились из-за решения США и Польши

Филиппо: ЕС разоряет Францию покупкой американской техники для Польши

© Sputnik / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкВертолет AH-64 Apache
Вертолет AH-64 Apache - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Вертолет AH-64 Apache. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Евросоюз разоряет Францию покупкой военной техники США для Польши, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
Так он прокомментировал контракт, подписанный во вторник польскими военными, о приобретении 96 американских вертолетов AH-64E Apache.
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"На наши деньги Польша только что купила 96 американских вертолетов!" — написал Филиппо.
Политик уточнил, что восточноевропейская страна считается чистым бенефициаром бюджета ЕС, в то время как Париж выступает его крупным донором.
«
"Это "Европа"! Это ЕС! Разорите нас, чтобы купить американское! И кстати, продолжайте войну против России!" — иронично заявил Филиппо, намекая на огромный ущерб Евросоюза из-за финансовой поддержки Украины.
Ранее Варшава запросила у Вашингтона продажу 96 ударных вертолетов AH-64E Apache. Госдепартамент утвердил возможность таких поставок. После этого конгресс США дал согласие на продажу Польше этих вертолетов вместе с радарами и вооружением.
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В миреПольшаФранцияСШАПарижЕвросоюзГосударственный департамент СШАMcDonnell Douglas AH-64 Apache
 
 
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