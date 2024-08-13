https://ria.ru/20240813/forum-1965770610.html

"Необычный подход". Что изменится в российской армии

"Необычный подход". Что изменится в российской армии - РИА Новости, 13.08.2024

"Необычный подход". Что изменится в российской армии

Полторы тысячи предприятий ВПК, более 28 тысяч образцов вооружения и боевой техники, официальные делегации из 83 государств — в подмосковном парке "Патриот"... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T08:00

2024-08-13T08:00

2024-08-13T08:01

безопасность

технологии

форум "армия — 2024"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965690782_0:27:3144:1796_1920x0_80_0_0_91272543333c4d5892c1f5c71d4a8c0c.jpg

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Полторы тысячи предприятий ВПК, более 28 тысяч образцов вооружения и боевой техники, официальные делегации из 83 государств — в подмосковном парке "Патриот" проходит юбилейный десятый международный военно-технический форум "Армия-2024". Это уже третья выставка с начала СВО. О новинках — в материале РИА Новости."Мангалы" и мобильные "дронобойки"Программу в этом году ограничили мероприятиями для специалистов, экспертов и иностранных партнеров. Хотя новинок гораздо больше, чем было раньше. Как ни крути, активные боевые действия серьезно стимулируют оборонку.Уже знакомые по предыдущим форумам танки, БМП, БТР и бронеавтомобили на открытой выставочной площадке практически все оснащены "мангалами" заводского производства: решетчатыми экранами, прикрывающими уязвимые зоны от дронов-камикадзе. Некоторые машины укутаны в специальную ткань, снижающую заметность в инфракрасном диапазоне. Сегодня без этого танки в бой не бросают.Широкая номенклатура бронеавтомобилей класса MRAP от разных производителей — не только российских. Отличаются в основном грузоподъемностью, уровнем бронезащиты и бортовым вооружением. У многих на крыше — антенны РЭБ для подавления каналов управления вражеских дронов. Есть и узкоспециализированные машины для охоты на БПЛА: в частности, "Патруль-скаут" и "Патруль-репеллент" от компании "Оборонительные системы".Первый оборудован компактной РЛС и способен засекать малоразмерные дроны на дистанции до 15 километров. Второй может глушить "птички" противника средствами РЭБ на удалении до 20 километров. Оба комплекса монтируются на внедорожниках и действуют в связке. По словам разработчиков, эти машины могут очень пригодиться в тыловых районах для прикрытия важных объектов от украинских ударных БПЛА.Роботы для войныВпрочем, на "Армии-2024" сделали упор не на "традиционную" наземную технику, а на беспилотные и безэкипажные системы. Представлены десятки наземных роботизированных комплексов, решающих широкий круг задач — от разминирования местности до доставки грузов к линии фронта. Одни выглядят как мини-танки, другие — как радиоуправляемые машинки. Спрос на подобные за последние три года вырос кратно.Особняком стоит новейшая САУ "Клевер" — 122-миллиметровая гаубица Д-30 на гусеничном шасси МТС-15."Сейчас проходит испытания, — объясняет лейтенант Даниил Руденко. — Управляется дистанционно, с пульта. Боекомплект — четыре снаряда, перезарядка автоматическая. Хотя совсем самостоятельно, без человека, функционировать не может. Алгоритм следующий: самоходка выкатывается на огневую позицию, следом на багги или квадроцикле подъезжает расчет, наводит орудие и прячется в укрытии. "Клевер" открывает огонь. Расчет при необходимости вводит поправки. Когда заканчивается боекомплект, самоходка уезжает на перезарядку, а расчет — за ней".Рядом на площадке Главного ракетно-артиллерийского управления — "Квадрига", роботизированный 120-миллиметровый миномет на четырехколесном шасси. Боекомплект — 16 снарядов. Уникальная ходовая часть позволяет машине ехать боком. Двигатель электрический, практически бесшумный. И "Клевер", и "Квадрига" — перспективные разработки, чья основная цель — снизить потери артиллеристов от контрбатарейного огня.У семейства наземных роботов "Братишка" от компании "Аркодим" задача другая: эвакуация раненых с поля боя. Небольшая гусеничная машина перевозит до 150 килограммов груза — с лихвой хватит на среднестатистического бойца в средствах индивидуальной бронезащиты. "Братишку" уже опробовали на передовой. Бойцы остались довольны."До СВО такие роботы никому не были нужны, но сейчас на них — колоссальный спрос, — рассказывает гендиректор компании "Аркодим" Артем Барахтин. — Эвакуационные группы, пытающиеся вытащить раненых с поля боя, сами нередко попадают под обстрел. В результате число раненых и погибших только растет. Наш робот помогает снизить потери. В базовой комплектации стоит около полутора миллиона рублей. Мотор электрический, работает до восьми часов. Машина принимает радиосигнал от оператора на удалении до километра, но может действовать и от оптоволокна. В этом случае дистанция повышается до 20 километров"."Народный ВПК"Раньше предприятие выпускало промышленных роботов, но перепрофилировалось под оборонные заказы. "Братишку" создали по собственной инициативе.Вообще в этом году на форуме очень много представителей "народного ВПК" — энтузиастов, собирающих нужную фронту технику буквально в гаражах. Для этих кулибиных открыли несколько отдельных павильонов. Видео- и фотосъемка внутри категорически запрещены."Мы занимаемся дронами уже два года, — говорит сотрудник небольшой компании "ФПВ технологии" Даниил. — Сейчас мы единственные разработчики антенн для управления и видеосвязи. Наши изделия стоят на очень многих БПЛА. Антенны у нас закупают волонтеры, по 600 рублей за штуку, и самостоятельно отвозят на фронт. Достаточно устойчивы к РЭБ, но постоянно приходится изобретать что-то новое — противник быстро настраивается на нужные радиочастоты. Передовой нужен не один какой-то тип дрона или антенны, а несколько — под разные задачи на разных участках фронта, с разными диапазонами частот. Поэтому без работы не сидим. Коллектив у нас молодой, в основном — студенты технических вузов".Опытно-конструкторское бюро "Сарма" представило индивидуальный универсальный мобильный боевой комплекс "Сарматмобиль" с адаптивными зарядами. По сути, это насадка на ствол автомата, позволяющая вести огонь нештатными боеприпасами. Например, дробью, что очень помогает против низколетящих FPV-дронов.Компания "Озарение" привезла 40-миллиметровый шрапнельный выстрел ШОТ-1 для подствольного гранатомета ГП-25, также предназначенный для БПЛА. А энтузиасты из "Жостры" сделали мини-дрон — меньше голубя. Несмотря на скромные габариты, способен нести 250 граммов взрывчатого вещества, чего с лихвой хватает, чтобы вывести из строя автомобиль.Есть и стенд разработчиков, пожалуй, самого известного представителя "народного ВПК" — FPV-дрона "Упырь". В соцсетях уже сотни видео успешного боевого применения этого БПЛА. По словам одного из его создателей, восемь из десяти всех эпизодов завершились поражением цели.Фронту отгрузили более трех тысяч. Максимально упрощенная конструкция позволила снизить стоимость готового изделия до 58 тысяч рублей. Ноу-хау "Упыря" — возможность работать с ретранслятором на дальностях больше 25 километров, чтобы эффективно "кошмарить" ближний тыл противника. А грузоподъемности в 3,5 килограмма достаточно для бомб, пробивающих танковую броню.И это далеко не все. Энтузиасты надеются, что их разработки пригодятся фронту, а "народный ВПК" продолжит развиваться.

https://ria.ru/20240812/belousov-1965655437.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, форум "армия — 2024"