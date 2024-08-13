https://ria.ru/20240813/fns-1965901078.html

Ритейлеры поддержали предложение ФАС об ограничении цен на ряд моделей

Ритейлеры поддержали предложение ФАС об ограничении цен на ряд моделей - РИА Новости, 13.08.2024

Ритейлеры поддержали предложение ФАС об ограничении цен на ряд моделей

Ритейлеры DNS, "М.Видео-Эльдорадо" и "Ситилинк" готовы поддержать предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ ограничить цены на ряд моделей... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T13:01

2024-08-13T13:01

2024-08-13T13:01

экономика

технологии

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Ритейлеры DNS, "М.Видео-Эльдорадо" и "Ситилинк" готовы поддержать предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ ограничить цены на ряд моделей техники, сообщили РИА Новости представители компаний. Ранее во вторник ФАС России предложила этим сетям добровольно ограничить цены и наценки на ряд популярных моделей бытовой техники и электроники. "Да, в этом году, как и в 2023-м, мы готовы поддержать предложение ФАС. В настоящее время мы работаем над перечнем товаров", - сообщили в пресс-службе DNS. "Компания "Ситилинк" получила и ознакомилась с предложением ФАС о снижении цен на бытовую технику и электронику. Концептуально онлайн-ритейлер поддерживает инициативу ведомства и готовит список товаров, на которые будут снижены цены. Подробности сможем сообщить позже", - рассказал пиар-менеджер компании Денис Коварский. "Группа "М.Видео-Эльдорадо" поддерживает предложение ФАС России по фиксации цен на ряд пользующихся спросом моделей техники в преддверии нового учебного года. Также в ближайшее время "М.Видео-Эльдорадо" подготовит перечень товарных позиций, цены на которые будут зафиксированы в течение месяца: с конца августа до конца сентября. "М.Видео-Эльдорадо" находится в плотном взаимодействии с ФАС России", - рассказали в пресс-службе этой компании.

https://ria.ru/20240530/fas-1949305710.html

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экономика, технологии, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)