https://ria.ru/20240813/flot-1965907282.html
Корабли Тихоокеанского флота начали переход через АТР
Корабли Тихоокеанского флота начали переход через АТР - РИА Новости, 13.08.2024
Корабли Тихоокеанского флота начали переход через АТР
Отряд кораблей Тихоокеанского флота в рамках дальнего похода начинает переход через Азиатско-Тихоокеанский регион, зашел в Малаккский пролив, сообщила... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:18
2024-08-13T13:18
2024-08-13T13:18
безопасность
тихоокеанский флот вмф россии
атр
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота в рамках дальнего похода начинает переход через Азиатско-Тихоокеанский регион, зашел в Малаккский пролив, сообщила пресс-служба ТОФ. "Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" зашёл в Малаккский пролив... ГРКР "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" начинают переход через Азиатско-Тихоокеанский регион", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240804/korabli-1964004020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, атр
Безопасность, Тихоокеанский флот ВМФ России, АТР
Корабли Тихоокеанского флота начали переход через АТР
Отряд кораблей ТОФ в рамках дальнего похода зашел в Малаккский пролив