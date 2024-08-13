https://ria.ru/20240813/flot-1965907282.html

Корабли Тихоокеанского флота начали переход через АТР

Корабли Тихоокеанского флота начали переход через АТР - РИА Новости, 13.08.2024

Корабли Тихоокеанского флота начали переход через АТР

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в рамках дальнего похода начинает переход через Азиатско-Тихоокеанский регион, зашел в Малаккский пролив, сообщила... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T13:18

2024-08-13T13:18

2024-08-13T13:18

безопасность

тихоокеанский флот вмф россии

атр

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота в рамках дальнего похода начинает переход через Азиатско-Тихоокеанский регион, зашел в Малаккский пролив, сообщила пресс-служба ТОФ. "Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" зашёл в Малаккский пролив... ГРКР "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" начинают переход через Азиатско-Тихоокеанский регион", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240804/korabli-1964004020.html

атр

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, атр