https://ria.ru/20240813/feyk-1965891284.html

Власти Курской области опровергли сообщения о проблемах с водоснабжением

Власти Курской области опровергли сообщения о проблемах с водоснабжением - РИА Новости, 13.08.2024

Власти Курской области опровергли сообщения о проблемах с водоснабжением

Информация о проблемах с водоснабжением в Курской области является фейковой, ее распространяют украинские спецслужбы, сообщили в в Telegram-канале правительства РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T12:17

2024-08-13T12:17

2024-08-13T12:17

курская область

россия

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Информация о проблемах с водоснабжением в Курской области является фейковой, ее распространяют украинские спецслужбы, сообщили в в Telegram-канале правительства региона."Украинские спецслужбы распространяют новую дезинформацию якобы от "Водоканала" о проблемах с водоснабжением", — говорится в сообщении правительства Курской области. В фейковом сообщении жителям рекомендуют "очищать" воду раствором йода, что может привести к отравлению при превышении дозировок, предупреждают власти. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964559531.html

https://ria.ru/20240808/genprokuratura-1965011969.html

курская область

россия

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курская область, россия, вооруженные силы украины