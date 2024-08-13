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Власти Курской области опровергли сообщения о проблемах с водоснабжением - РИА Новости, 13.08.2024
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12:17 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/feyk-1965891284.html
Власти Курской области опровергли сообщения о проблемах с водоснабжением
Власти Курской области опровергли сообщения о проблемах с водоснабжением - РИА Новости, 13.08.2024
Власти Курской области опровергли сообщения о проблемах с водоснабжением
Информация о проблемах с водоснабжением в Курской области является фейковой, ее распространяют украинские спецслужбы, сообщили в в Telegram-канале правительства РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T12:17
2024-08-13T12:17
курская область
россия
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Информация о проблемах с водоснабжением в Курской области является фейковой, ее распространяют украинские спецслужбы, сообщили в в Telegram-канале правительства региона."Украинские спецслужбы распространяют новую дезинформацию якобы от "Водоканала" о проблемах с водоснабжением", — говорится в сообщении правительства Курской области. В фейковом сообщении жителям рекомендуют "очищать" воду раствором йода, что может привести к отравлению при превышении дозировок, предупреждают власти. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964559531.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Власти Курской области опровергли сообщения о проблемах с водоснабжением

Власти Курской области назвали информацию о проблемах с водоснабжением фейковой

© Фото : соцсетиГлавный собор мужского монастыря возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ
Главный собор мужского монастыря возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : соцсети
Главный собор мужского монастыря возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Информация о проблемах с водоснабжением в Курской области является фейковой, ее распространяют украинские спецслужбы, сообщили в в Telegram-канале правительства региона.
«
"Украинские спецслужбы распространяют новую дезинформацию якобы от "Водоканала" о проблемах с водоснабжением", — говорится в сообщении правительства Курской области.
Мужской монастырь возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В Курской области опровергли появившиеся после атаки ВСУ дипфейки Украины
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В фейковом сообщении жителям рекомендуют "очищать" воду раствором йода, что может привести к отравлению при превышении дозировок, предупреждают власти.
Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Курская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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