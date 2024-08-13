https://ria.ru/20240813/feyk-1965829676.html

Фейк о пожаре на ЗАЭС был разоблачен за сутки, заявил российский дипломат

Фейк о пожаре на ЗАЭС был разоблачен за сутки, заявил российский дипломат - РИА Новости, 13.08.2024

Фейк о пожаре на ЗАЭС был разоблачен за сутки, заявил российский дипломат

Украинский фейк о причинах пожара на Запорожской АЭС (ЗАЭС) был разоблачен в течение суток, заявил в своем Telegram-канале представитель России при... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T03:07

2024-08-13T03:07

2024-08-13T03:07

в мире

россия

вена

михаил ульянов (дипломат)

магатэ

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965638379_0:402:1100:1021_1920x0_80_0_0_cb10b0ccdf7662f351e30ce3a5cf538d.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Украинский фейк о причинах пожара на Запорожской АЭС (ЗАЭС) был разоблачен в течение суток, заявил в своем Telegram-канале представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов вслед за публикацией заявления МАГАТЭ об осмотре, проведенном специалистами организации на ЗАЭС после пожара на градирне станции. "Информсводка МАГАТЭ со всей определенностью опровергла украинскую версию. В ней сообщается, что в ходе посещения пострадавшей градирни эксперты Агентства не наблюдали никаких остатков автомобильных покрышек. Таким образом, украинский фэйк был разоблачен в течение суток", - написал дипломат. Ранее госкорпорация "Росатом" заявила, что градирня Запорожской АЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов беспилотников ВСУ, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. Градирня ЗАЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри, сроки восстановления будут понятны после оценки ее состояния, сообщили на станции. Директор станции Юрий Черничук заявил, что инспекторам МАГАТЭ, которые присутствуют на Запорожской АЭС, было по их просьбе максимально быстро показано, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной дроном градирне и что информация в недружественных СМИ о горевших покрышках и топливе является неправдой. Позднее МАГАТЭ сообщило, что специалисты организации не обнаружили остатков покрышек при осмотре градирни ЗАЭС.

https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965790809.html

https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965742181.html

россия

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"