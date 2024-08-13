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Фейк о пожаре на ЗАЭС был разоблачен за сутки, заявил российский дипломат - РИА Новости, 13.08.2024
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03:07 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/feyk-1965829676.html
Фейк о пожаре на ЗАЭС был разоблачен за сутки, заявил российский дипломат
Фейк о пожаре на ЗАЭС был разоблачен за сутки, заявил российский дипломат - РИА Новости, 13.08.2024
Фейк о пожаре на ЗАЭС был разоблачен за сутки, заявил российский дипломат
Украинский фейк о причинах пожара на Запорожской АЭС (ЗАЭС) был разоблачен в течение суток, заявил в своем Telegram-канале представитель России при... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T03:07
2024-08-13T03:07
в мире
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Украинский фейк о причинах пожара на Запорожской АЭС (ЗАЭС) был разоблачен в течение суток, заявил в своем Telegram-канале представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов вслед за публикацией заявления МАГАТЭ об осмотре, проведенном специалистами организации на ЗАЭС после пожара на градирне станции. "Информсводка МАГАТЭ со всей определенностью опровергла украинскую версию. В ней сообщается, что в ходе посещения пострадавшей градирни эксперты Агентства не наблюдали никаких остатков автомобильных покрышек. Таким образом, украинский фэйк был разоблачен в течение суток", - написал дипломат. Ранее госкорпорация "Росатом" заявила, что градирня Запорожской АЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов беспилотников ВСУ, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. Градирня ЗАЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри, сроки восстановления будут понятны после оценки ее состояния, сообщили на станции. Директор станции Юрий Черничук заявил, что инспекторам МАГАТЭ, которые присутствуют на Запорожской АЭС, было по их просьбе максимально быстро показано, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной дроном градирне и что информация в недружественных СМИ о горевших покрышках и топливе является неправдой. Позднее МАГАТЭ сообщило, что специалисты организации не обнаружили остатков покрышек при осмотре градирни ЗАЭС.
https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965790809.html
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в мире, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Фейк о пожаре на ЗАЭС был разоблачен за сутки, заявил российский дипломат

Ульянов: украинский фейк о причинах пожара на ЗАЭС разоблачили в течение суток

© Кадр видео из соцсетейПожар на ЗАЭС
Пожар на ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на ЗАЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Украинский фейк о причинах пожара на Запорожской АЭС (ЗАЭС) был разоблачен в течение суток, заявил в своем Telegram-канале представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов вслед за публикацией заявления МАГАТЭ об осмотре, проведенном специалистами организации на ЗАЭС после пожара на градирне станции.
"Информсводка МАГАТЭ со всей определенностью опровергла украинскую версию. В ней сообщается, что в ходе посещения пострадавшей градирни эксперты Агентства не наблюдали никаких остатков автомобильных покрышек. Таким образом, украинский фэйк был разоблачен в течение суток", - написал дипломат.
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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Ранее госкорпорация "Росатом" заявила, что градирня Запорожской АЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов беспилотников ВСУ, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. Градирня ЗАЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри, сроки восстановления будут понятны после оценки ее состояния, сообщили на станции.
Директор станции Юрий Черничук заявил, что инспекторам МАГАТЭ, которые присутствуют на Запорожской АЭС, было по их просьбе максимально быстро показано, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной дроном градирне и что информация в недружественных СМИ о горевших покрышках и топливе является неправдой.
Позднее МАГАТЭ сообщило, что специалисты организации не обнаружили остатков покрышек при осмотре градирни ЗАЭС.
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В миреРоссияВенаМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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