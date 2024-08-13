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Дмитрий Пятибратов возглавил "Факел" - РИА Новости, 13.08.2024
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Футбол
 
13:43 13.08.2024 (обновлено: 13:47 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/fakel-1965915498.html
Дмитрий Пятибратов возглавил "Факел"
Дмитрий Пятибратов возглавил "Факел" - РИА Новости, 13.08.2024
Дмитрий Пятибратов возглавил "Факел"
Дмитрий Пятибратов назначен на пост главного тренера воронежского "Факела", сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:43
2024-08-13T13:47
спорт
факел
дмитрий пятибратов
футбол
россия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Дмитрий Пятибратов назначен на пост главного тренера воронежского "Факела", сообщается на сайте футбольного клуба.Пятибратов сменил Игоря Черевченко, который в понедельник покинул пост главного тренера по обоюдному согласию сторон после трех поражений в четырех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Данная отставка стала первой в новом сезоне РПЛ.Пятибратову 48 лет, он работал в "Факеле" с 2020 года ассистентом главного тренера, а с сентября 2022-го по апрель 2023-го возглавлял воронежский клуб. До последнего времени специалист тренировал песчанокопскую "Чайку", которую по итогам сезона-2023/24 вывел в Первую лигу.
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спорт, факел, дмитрий пятибратов, россия
Спорт, Факел, Дмитрий Пятибратов, Футбол, Россия
Дмитрий Пятибратов возглавил "Факел"

Пятибратов вернулся на пост главного тренера "Факела", сменив Черевченко

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Пятибратов
Дмитрий Пятибратов - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дмитрий Пятибратов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Дмитрий Пятибратов назначен на пост главного тренера воронежского "Факела", сообщается на сайте футбольного клуба.
Пятибратов сменил Игоря Черевченко, который в понедельник покинул пост главного тренера по обоюдному согласию сторон после трех поражений в четырех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Данная отставка стала первой в новом сезоне РПЛ.
Пятибратову 48 лет, он работал в "Факеле" с 2020 года ассистентом главного тренера, а с сентября 2022-го по апрель 2023-го возглавлял воронежский клуб. До последнего времени специалист тренировал песчанокопскую "Чайку", которую по итогам сезона-2023/24 вывел в Первую лигу.
Центральный стадион профсоюзов в Воронеже - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Главный стадион воронежского "Факела" будут сносить около полугода
2 августа, 09:56
 
ФутболСпортФакелДмитрий ПятибратовРоссия
 
 
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