https://ria.ru/20240813/fakel-1965915498.html

Дмитрий Пятибратов возглавил "Факел"

Дмитрий Пятибратов возглавил "Факел" - РИА Новости, 13.08.2024

Дмитрий Пятибратов возглавил "Факел"

Дмитрий Пятибратов назначен на пост главного тренера воронежского "Факела", сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T13:43

2024-08-13T13:43

2024-08-13T13:47

спорт

факел

дмитрий пятибратов

футбол

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Дмитрий Пятибратов назначен на пост главного тренера воронежского "Факела", сообщается на сайте футбольного клуба.Пятибратов сменил Игоря Черевченко, который в понедельник покинул пост главного тренера по обоюдному согласию сторон после трех поражений в четырех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Данная отставка стала первой в новом сезоне РПЛ.Пятибратову 48 лет, он работал в "Факеле" с 2020 года ассистентом главного тренера, а с сентября 2022-го по апрель 2023-го возглавлял воронежский клуб. До последнего времени специалист тренировал песчанокопскую "Чайку", которую по итогам сезона-2023/24 вывел в Первую лигу.

https://realty.ria.ru/20240802/stadion-1963607133.html

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спорт, факел, дмитрий пятибратов, россия