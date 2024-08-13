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ЕС не комментирует использование Киевом западного оружия в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:11 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/evrosoyuz-1965947846.html
ЕС не комментирует использование Киевом западного оружия в Курской области
ЕС не комментирует использование Киевом западного оружия в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
ЕС не комментирует использование Киевом западного оружия в Курской области
В Евросоюзе отказались комментировать возможное использование оружия стран ЕС в действиях Украины в районе Курской области на территории России. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:11
2024-08-13T15:11
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
валерий герасимов
евросоюз
вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 13 авг - РИА Новости. В Евросоюзе отказались комментировать возможное использование оружия стран ЕС в действиях Украины в районе Курской области на территории России. "Что касается конкретных событий в районе Курска… то мы не должны это комментировать, так как ЕС не вовлечен и не комментирует события на линии фронта", - заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос журналистов о позиции Брюсселя в случае использования на территории РФ западного оружия, в том числе европейского производства. Она также повторила тезис Брюсселя о поддержке так называемого "права Украины на самооборону, восстановление территориальной целостности и суверенитета". По ее словам, Владимир Зеленский сам рассказал о том, что Украина якобы защищает свой суверенитет "путем вторжения в Курскую область". "Что касается вооружения, то, как известно, страны ЕС предоставляют вооружение Украине, за которое они могут запрашивать частичную компенсацию из Европейского фонда мира. Это вооружение должно помочь Украине защитить себя", - пояснила Массрали свою позицию. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/berlin-1965739640.html
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в мире, россия, курская область, валерий герасимов, евросоюз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
ЕС не комментирует использование Киевом западного оружия в Курской области

В ЕС отказались комментировать использование западного оружия в Курской области

© Kadyrov_95 / TelegramУничтоженный бронеавтомобиль ВСУ в Курской области. Кадр видео
Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ в Курской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Kadyrov_95 / Telegram
Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ в Курской области. Кадр видео
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БРЮССЕЛЬ, 13 авг - РИА Новости. В Евросоюзе отказались комментировать возможное использование оружия стран ЕС в действиях Украины в районе Курской области на территории России.
"Что касается конкретных событий в районе Курска… то мы не должны это комментировать, так как ЕС не вовлечен и не комментирует события на линии фронта", - заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос журналистов о позиции Брюсселя в случае использования на территории РФ западного оружия, в том числе европейского производства.
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Она также повторила тезис Брюсселя о поддержке так называемого "права Украины на самооборону, восстановление территориальной целостности и суверенитета".
По ее словам, Владимир Зеленский сам рассказал о том, что Украина якобы защищает свой суверенитет "путем вторжения в Курскую область".
"Что касается вооружения, то, как известно, страны ЕС предоставляют вооружение Украине, за которое они могут запрашивать частичную компенсацию из Европейского фонда мира. Это вооружение должно помочь Украине защитить себя", - пояснила Массрали свою позицию.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
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Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьВалерий ГерасимовЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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