https://ria.ru/20240813/energodar-1965914656.html

ФМБА не зафиксировало превышений радиационного фона в Энергодаре

ФМБА не зафиксировало превышений радиационного фона в Энергодаре - РИА Новости, 13.08.2024

ФМБА не зафиксировало превышений радиационного фона в Энергодаре

Превышений радиационного фона окружающей среды на территории Энергодара Запорожской области не зафиксировано, заявили в ФМБА. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T13:39

2024-08-13T13:39

2024-08-13T13:39

в мире

энергодар

запорожская область

евгений балицкий

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

вооруженные силы украины

запорожская аэс

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Превышений радиационного фона окружающей среды на территории Энергодара Запорожской области не зафиксировано, заявили в ФМБА. "По данным ежедневного мониторинга радиационного фона окружающей среды на территории г. Энергодара Запорожской области, превышений естественных фоновых значений не зафиксировано", - говорится в сообщении. В воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано.

https://ria.ru/20240811/balitskiy-1965563849.html

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в мире, энергодар, запорожская область, евгений балицкий, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вооруженные силы украины, запорожская аэс