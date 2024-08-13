https://ria.ru/20240813/energodar-1965914656.html
ФМБА не зафиксировало превышений радиационного фона в Энергодаре
ФМБА не зафиксировало превышений радиационного фона в Энергодаре - РИА Новости, 13.08.2024
ФМБА не зафиксировало превышений радиационного фона в Энергодаре
Превышений радиационного фона окружающей среды на территории Энергодара Запорожской области не зафиксировано, заявили в ФМБА. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:39
2024-08-13T13:39
2024-08-13T13:39
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евгений балицкий
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Превышений радиационного фона окружающей среды на территории Энергодара Запорожской области не зафиксировано, заявили в ФМБА. "По данным ежедневного мониторинга радиационного фона окружающей среды на территории г. Энергодара Запорожской области, превышений естественных фоновых значений не зафиксировано", - говорится в сообщении. В воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано.
https://ria.ru/20240811/balitskiy-1965563849.html
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в мире, энергодар, запорожская область, евгений балицкий, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вооруженные силы украины, запорожская аэс
В мире, Энергодар, Запорожская область, Евгений Балицкий, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
ФМБА не зафиксировало превышений радиационного фона в Энергодаре
ФМБА: превышений радиационного фона в Энергодаре не зафиксировано