https://ria.ru/20240813/ekspert-1965899548.html
Эксперт объяснил, почему США рассматривают Авакова* на смену Зеленскому
Эксперт объяснил, почему США рассматривают Авакова* на смену Зеленскому - РИА Новости, 13.08.2024
Эксперт объяснил, почему США рассматривают Авакова* на смену Зеленскому
США рассматривают кандидатуру экс-главы МВД Украины Авакова* на смену Зеленскому, потому что США хотят перевести военный конфликт с Россией в... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T12:54
2024-08-13T12:54
2024-08-13T15:35
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. США рассматривают кандидатуру экс-главы МВД Украины Авакова* на смену Зеленскому, потому что США хотят перевести военный конфликт с Россией в политико-дипломатическое урегулирование и силовыми методами удержать стабильную обстановку внутри страны, заявил РИА Новости Спиридон Килинкаров, участник движения "Другая Украина", экс-народный депутат Украины. В Белом доме считают экс-главу МВД Украины Арсена Авакова* подходящим кандидатом на смену президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. "Решение по реформативованию украинской власти уже принято. Раз они обсуждают кандидатуру Авакова*, значит режиму Зеленского пришел конец… Вопрос заключается лишь в том, что это переформатирование связано с желанием американцев все-таки перевести этот конфликт политико-дипломатическое урегулирование, или же он направлен на продолжение войны", - заявил эксперт. "Я исхожу из того, что если бы им (американцам - ред.) нужна была война, то вопрос переформатирования власти даже бы не стоял. Если им нужна политика дипломатического урегулирования, то, вполне возможно, кандидатура Авакова будет для Украины приемлемой", - сделал вывод Килинкаров. Эксперт добавил, что фигура Авакова* всплыла не случайно, потому что в США понимают, что в случае начала политико-дипломатического урегулирования конфликта, внутри самой Украины активизируется серьезный политический процесс. "Авакова*, бывшего министра МВД, рассматривают как фигуру, которая способна будет жесткими методами внутри самой Украины подавлять определенные политические процессы, которые будут негативно сказываться на реализации тех целей и задач, которые поставит США", - подытожил эксперт.* внесен в России в реестр террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240124/zagovor-1923052675.html
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Эксперт объяснил, почему США рассматривают Авакова* на смену Зеленскому
Эксперт: Аваков* нужен США, чтобы урегулировать конфликт с Россией
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. США рассматривают кандидатуру экс-главы МВД Украины Авакова* на смену Зеленскому, потому что США хотят перевести военный конфликт с Россией в политико-дипломатическое урегулирование и силовыми методами удержать стабильную обстановку внутри страны, заявил РИА Новости Спиридон Килинкаров, участник движения "Другая Украина", экс-народный депутат Украины.
В Белом доме считают экс-главу МВД Украины Арсена Авакова* подходящим кандидатом на смену президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР
) РФ.
"Решение по реформативованию украинской власти уже принято. Раз они обсуждают кандидатуру Авакова*, значит режиму Зеленского пришел конец… Вопрос заключается лишь в том, что это переформатирование связано с желанием американцев все-таки перевести этот конфликт политико-дипломатическое урегулирование, или же он направлен на продолжение войны", - заявил эксперт.
"Я исхожу из того, что если бы им (американцам - ред.) нужна была война, то вопрос переформатирования власти даже бы не стоял. Если им нужна политика дипломатического урегулирования, то, вполне возможно, кандидатура Авакова будет для Украины приемлемой", - сделал вывод Килинкаров.
Эксперт добавил, что фигура Авакова* всплыла не случайно, потому что в США понимают, что в случае начала политико-дипломатического урегулирования конфликта, внутри самой Украины активизируется серьезный политический процесс.
"Авакова*, бывшего министра МВД, рассматривают как фигуру, которая способна будет жесткими методами внутри самой Украины подавлять определенные политические процессы, которые будут негативно сказываться на реализации тех целей и задач, которые поставит США", - подытожил эксперт.
* внесен в России в реестр террористов и экстремистов