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Врач сравнила интеллектуальный потенциал левшей и правшей - РИА Новости, 13.08.2024
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12:06 13.08.2024 (обновлено: 12:32 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/ekspert-1965889037.html
Врач сравнила интеллектуальный потенциал левшей и правшей
Врач сравнила интеллектуальный потенциал левшей и правшей - РИА Новости, 13.08.2024
Врач сравнила интеллектуальный потенциал левшей и правшей
Интеллектуальный потенциал левшей выше, чем у правшей, а лучше всего они проявляют себя в спорте, рассказала РИА Новости врач-невролог Видновской клинической... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T12:06
2024-08-13T12:32
московская область (подмосковье)
земля
александр македонский
наполеон бонапарт
никола тесла
общество
россия
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Интеллектуальный потенциал левшей выше, чем у правшей, а лучше всего они проявляют себя в спорте, рассказала РИА Новости врач-невролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Оксана Тютчева. &quot;При этом в числе леворуких доля мужчин больше, чем среди женщин. Среди известных левшей мы видим знаменитых полководцев и политиков — Юлия Цезаря, Александра Македонского, Наполеона Бонапарта, ученых — Исаака Ньютона, Никола Теслу, Билла Гейтса, в числе людей, причастных к искусству, — Леонардо да Винчи, Рафаэля, Боттичелли, Чарли Чаплина&quot;, — рассказала она.Наиболее удачной сферой для талантов левшей Тютчева назвала спорт. "В спорте тренеры счастливы заполучить в подопечные спортсменов, у которых доминирует левая рука, поскольку это всегда сюрприз для соперников. Яркий пример тому — Майк Тайсон, удар левой которого преподнес неприятный сюрприз не одному спарринг-партнеру", — отметила собеседница агенства. Но в повседневной жизни левши сталкиваются со множеством трудностей, добавила она. "Так как 95 процентов населения Земли — это правши, то все, что производится, — домашняя утварь, компьютерные мышки, дверные ручки — ориентировано на правшей. И в связи с этим левши чувствуют вполне понятный дискомфорт", — сказала Тютчева. По словам детского невролога Видновской клинической больницы Дмитрия Кузьмина, выбирать профессию левшам нужно с особым вниманием. Таким людям лучше не работать у станка, конвейера и любой автоматизированной линии, которая предназначена для работы правой рукой. "Зато у левшей богатый выбор в творческих профессиях. Поскольку правое полушарие мозга отвечает за творческую деятельность, левши обладают сильным характером и мощным творческим потенциалом. По сути, люди с доминирующей левой рукой — более одаренные, чем правши, способные решать сложные задачи, которые большинство поставили бы в тупик", — заявил специалист.Тринадцатого августа в мире ежегодно отмечается Международный день левшей.
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московская область (подмосковье), земля, александр македонский, наполеон бонапарт, никола тесла, общество, россия
Московская область (Подмосковье), Земля, Александр Македонский, Наполеон Бонапарт, Никола Тесла, Общество, Россия
Врач сравнила интеллектуальный потенциал левшей и правшей

Врач Тютчева: интеллектуальный потенциал левшей выше, чем у правшей

© Fotolia / ItakdaleeМужчина пишет левой рукой
Мужчина пишет левой рукой - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Fotolia / Itakdalee
Мужчина пишет левой рукой. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Интеллектуальный потенциал левшей выше, чем у правшей, а лучше всего они проявляют себя в спорте, рассказала РИА Новости врач-невролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Оксана Тютчева.
«

"При этом в числе леворуких доля мужчин больше, чем среди женщин. Среди известных левшей мы видим знаменитых полководцев и политиков — Юлия Цезаря, Александра Македонского, Наполеона Бонапарта, ученых — Исаака Ньютона, Никола Теслу, Билла Гейтса, в числе людей, причастных к искусству, — Леонардо да Винчи, Рафаэля, Боттичелли, Чарли Чаплина", — рассказала она.

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Наиболее удачной сферой для талантов левшей Тютчева назвала спорт.
"В спорте тренеры счастливы заполучить в подопечные спортсменов, у которых доминирует левая рука, поскольку это всегда сюрприз для соперников. Яркий пример тому — Майк Тайсон, удар левой которого преподнес неприятный сюрприз не одному спарринг-партнеру", — отметила собеседница агенства.
Но в повседневной жизни левши сталкиваются со множеством трудностей, добавила она.
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"Так как 95 процентов населения Земли — это правши, то все, что производится, — домашняя утварь, компьютерные мышки, дверные ручки — ориентировано на правшей. И в связи с этим левши чувствуют вполне понятный дискомфорт", — сказала Тютчева.
По словам детского невролога Видновской клинической больницы Дмитрия Кузьмина, выбирать профессию левшам нужно с особым вниманием. Таким людям лучше не работать у станка, конвейера и любой автоматизированной линии, которая предназначена для работы правой рукой.
"Зато у левшей богатый выбор в творческих профессиях. Поскольку правое полушарие мозга отвечает за творческую деятельность, левши обладают сильным характером и мощным творческим потенциалом. По сути, люди с доминирующей левой рукой — более одаренные, чем правши, способные решать сложные задачи, которые большинство поставили бы в тупик", — заявил специалист.
Тринадцатого августа в мире ежегодно отмечается Международный день левшей.
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