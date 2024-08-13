https://ria.ru/20240813/ekspert-1965889037.html

Врач сравнила интеллектуальный потенциал левшей и правшей

Врач сравнила интеллектуальный потенциал левшей и правшей - РИА Новости, 13.08.2024

Врач сравнила интеллектуальный потенциал левшей и правшей

Интеллектуальный потенциал левшей выше, чем у правшей, а лучше всего они проявляют себя в спорте, рассказала РИА Новости врач-невролог Видновской клинической... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T12:06

2024-08-13T12:06

2024-08-13T12:32

московская область (подмосковье)

земля

александр македонский

наполеон бонапарт

никола тесла

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147410/80/1474108029_0:0:5472:3078_1920x0_80_0_0_340809980739890d8eeadd0882691fe6.jpg

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Интеллектуальный потенциал левшей выше, чем у правшей, а лучше всего они проявляют себя в спорте, рассказала РИА Новости врач-невролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Оксана Тютчева. "При этом в числе леворуких доля мужчин больше, чем среди женщин. Среди известных левшей мы видим знаменитых полководцев и политиков — Юлия Цезаря, Александра Македонского, Наполеона Бонапарта, ученых — Исаака Ньютона, Никола Теслу, Билла Гейтса, в числе людей, причастных к искусству, — Леонардо да Винчи, Рафаэля, Боттичелли, Чарли Чаплина", — рассказала она.Наиболее удачной сферой для талантов левшей Тютчева назвала спорт. "В спорте тренеры счастливы заполучить в подопечные спортсменов, у которых доминирует левая рука, поскольку это всегда сюрприз для соперников. Яркий пример тому — Майк Тайсон, удар левой которого преподнес неприятный сюрприз не одному спарринг-партнеру", — отметила собеседница агенства. Но в повседневной жизни левши сталкиваются со множеством трудностей, добавила она. "Так как 95 процентов населения Земли — это правши, то все, что производится, — домашняя утварь, компьютерные мышки, дверные ручки — ориентировано на правшей. И в связи с этим левши чувствуют вполне понятный дискомфорт", — сказала Тютчева. По словам детского невролога Видновской клинической больницы Дмитрия Кузьмина, выбирать профессию левшам нужно с особым вниманием. Таким людям лучше не работать у станка, конвейера и любой автоматизированной линии, которая предназначена для работы правой рукой. "Зато у левшей богатый выбор в творческих профессиях. Поскольку правое полушарие мозга отвечает за творческую деятельность, левши обладают сильным характером и мощным творческим потенциалом. По сути, люди с доминирующей левой рукой — более одаренные, чем правши, способные решать сложные задачи, которые большинство поставили бы в тупик", — заявил специалист.Тринадцатого августа в мире ежегодно отмечается Международный день левшей.

https://ria.ru/20240521/chay-1947317030.html

https://ria.ru/20240720/beg-1960864412.html

https://ria.ru/20240519/oftalmolog-1946957520.html

московская область (подмосковье)

земля

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), земля, александр македонский, наполеон бонапарт, никола тесла, общество, россия