https://ria.ru/20240813/ekspert-1965866783.html

Эксперт рассказал, кто может помешать Трампу восстановить связи с Россией

Эксперт рассказал, кто может помешать Трампу восстановить связи с Россией - РИА Новости, 13.08.2024

Эксперт рассказал, кто может помешать Трампу восстановить связи с Россией

Американский истеблишмент может помешать Трампу реализовать курс на восстановление связей с Россией в случае его победы на президентских выборах, заявил РИА... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T10:16

2024-08-13T10:16

2024-08-13T11:57

в мире

россия

сша

китай

дональд трамп

илон маск

владимир путин

российская академия наук

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Американский истеблишмент может помешать Трампу реализовать курс на восстановление связей с Россией в случае его победы на президентских выборах, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, лектор российского общества "Знание" Константин Блохин. Ранее Илон Маск провел интервью с кандидатом в президенты США, экс-президентом страны Дональдом Трампом на площадке Spaces в социальной сети Х, в ходе которой республиканец отметил, что президент России Владимир Путин является хорошим переговорщиком, поэтому Трамп рассчитывает в случае своего переизбрания вновь поладить с российским лидером, подчеркнув, что такое развитие событий имело бы крайне позитивное значение. "В его различных конструкциях и идеях Россия не является врагом, врагом является Китай, возможности США в мире ограничены, поэтому надо договариваться с Россией. Но вопрос в другом, позволит ли правящий истеблишмент реализовать Трампу эту возможность. Исходя из прошлого опыта, мы видим, что было давление на Трампа со стороны конгресса, в итоге Трамп был вынужден усилить антироссийский санкционный режим. Здесь много таких ограничений", - считает эксперт. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.

https://ria.ru/20240804/ssha-1963983049.html

россия

сша

китай

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в мире, россия, сша, китай, дональд трамп, илон маск, владимир путин, российская академия наук