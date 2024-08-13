Эксперт рассказал, кто может помешать Трампу восстановить связи с Россией
Эксперт Блохин: истеблишмент США может помешать Трампу наладить связи с Россией
© AP Photo / Carolyn KasterКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки
© AP Photo / Carolyn Kaster
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Американский истеблишмент может помешать Трампу реализовать курс на восстановление связей с Россией в случае его победы на президентских выборах, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, лектор российского общества "Знание" Константин Блохин.
Ранее Илон Маск провел интервью с кандидатом в президенты США, экс-президентом страны Дональдом Трампом на площадке Spaces в социальной сети Х, в ходе которой республиканец отметил, что президент России Владимир Путин является хорошим переговорщиком, поэтому Трамп рассчитывает в случае своего переизбрания вновь поладить с российским лидером, подчеркнув, что такое развитие событий имело бы крайне позитивное значение.
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"В его различных конструкциях и идеях Россия не является врагом, врагом является Китай, возможности США в мире ограничены, поэтому надо договариваться с Россией. Но вопрос в другом, позволит ли правящий истеблишмент реализовать Трампу эту возможность. Исходя из прошлого опыта, мы видим, что было давление на Трампа со стороны конгресса, в итоге Трамп был вынужден усилить антироссийский санкционный режим. Здесь много таких ограничений", - считает эксперт.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
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