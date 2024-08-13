https://ria.ru/20240813/efimov-1965818266.html

Ефимов: в офисном центре у метро "Пыхтино" завершены монолитные работы

Ефимов: в офисном центре у метро "Пыхтино" завершены монолитные работы - РИА Новости, 13.08.2024

Ефимов: в офисном центре у метро "Пыхтино" завершены монолитные работы

Специалисты завершили монолитные работы в четырех корпусах многофункционального офисного центра, строящегося в районе Внуково у станции столичного метрополитена РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T14:05

2024-08-13T14:05

2024-08-13T14:05

градостроительный комплекс москвы

москва

владимир жидкин

мосгосстройнадзор

владимир ефимов (правительство москвы)

тинао

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МОСКВА, 13 августа - РИА Новости. Специалисты завершили монолитные работы в четырех корпусах многофункционального офисного центра, строящегося в районе Внуково у станции столичного метрополитена "Пыхтино", рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Класс энергоэффективности будущего офисного центра – B. В строительстве зданий с таким классом используются более современные проектные решения и материалы. Они позволяют экономить до 40% средств на отоплении, охлаждении и электричестве. Завершить строительство офисного центра запланировали в 2025 году. Реализация проекта даст жителям близлежащих территорий около 4,6 тысячи новых рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, в настоящее время специалисты выполняют внутреннюю кладку стен и перегородок, а также монтаж внутренних инженерных сетей.Как указали в пресс-релизе, девелопер проекта – инвестиционная группа "Абсолют" – строит бизнес-центр в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Вскоре планируется начать кровельные, фасадные работы и остекление здания. Общая площадь корпусов здания составит свыше 42 тысяч "квадратов". Стройплощадка находится по адресу: квартал 9, земельный участок 1.В рамках программы создания МПТ инвесторы возведут в ТиНАО 17 офисных центров, предусматривающих рабочие места для примерно 33 тысяч человек.Как подчеркнул глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, проект также предусматривает строительство собственной автоматизированной котельной на территории площадью 2,9 гектара.Строительство офисного центра в районе Внуково началось в январе 2024 года, на всех этапах его контролируют инспекторы Мосгосстройнадзора, отмечается в пресс-релизе."В ходе недавней выездной проверки наши сотрудники совместно со специалистами подведомственного Центра экспертиз исследовали геометрические параметры монолитных и сборных конструкций, толщину защитного слоя бетона, а также класс арматурной стали на соответствие требованиям проектной документации. Общестроительная готовность четырех корпусов оценивается в 35%", – сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

https://ria.ru/20240812/efimov-1965695301.html

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градостроительный комплекс москвы, москва, владимир жидкин, мосгосстройнадзор, владимир ефимов (правительство москвы) , тинао