Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: Москва за полгода выделила свыше 215 гектаров земли под АИП - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/efimov-1965818102.html
Ефимов: Москва за полгода выделила свыше 215 гектаров земли под АИП
Ефимов: Москва за полгода выделила свыше 215 гектаров земли под АИП - РИА Новости, 13.08.2024
Ефимов: Москва за полгода выделила свыше 215 гектаров земли под АИП
Власти Москвы за первое полугодие 2024 года предоставили застройщикам свыше 215 гектаров земли для строительства объектов за счет средств Адресной... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T10:07
2024-08-13T10:07
градостроительный комплекс москвы
максим гаман
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949610758_0:0:3452:1943_1920x0_80_0_0_90ba10b299083c2ec37ab627329439a3.jpg
МОСКВА, 13 августа - РИА Новости. Власти Москвы за первое полугодие 2024 года предоставили застройщикам свыше 215 гектаров земли для строительства объектов за счет средств Адресной инвестиционной программы (АИП), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."В первом полугодии 2024-го для развития необходимых столице проектов транспортной и инженерной инфраструктуры, строительства школ, детских садов, спортивных комплексов и других объектов застройщикам выделен 231 земельный участок. Их общая площадь составляет более 215 гектаров. Все застройщики работают по городскому заказу", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что департамент городского имущества в рамках АИП предоставляет землю по договорам безвозмездного пользования или аренды для реализации крупных градостроительных проектов.Участки для возведения объектов в рамках программы выделены во всех административных округах столицы, обратил внимание руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. "Больше всего в Новомосковском – свыше 50 гектаров для развития транспортной, инженерной инфраструктуры, а также возведения административных зданий. На востоке и юго-западе столицы предоставлено примерно по 27 гектаров для новых дорог, коммуникаций, жилых домов, а также учреждений образования и спортобъектов", – добавил он. Как указали в пресс-релизе, благодаря АИП в районе Измайлово появится образовательный комплекс площадью 33 тысячи "квадратов" для 1,5 тысячи учеников и воспитанников. В нем также отмечается, что в районе Филимонковский ТиНАО построят административный центр общей площадью 6,5 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20240812/efimov-1965695301.html
https://ria.ru/20240811/investproekty-1965489162.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949610758_572:0:3303:2048_1920x0_80_0_0_904e64ce559d6330841d04f482bb6c8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
градостроительный комплекс москвы, максим гаман, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Градостроительный комплекс Москвы, Максим Гаман, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: Москва за полгода выделила свыше 215 гектаров земли под АИП

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 августа - РИА Новости. Власти Москвы за первое полугодие 2024 года предоставили застройщикам свыше 215 гектаров земли для строительства объектов за счет средств Адресной инвестиционной программы (АИП), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"В первом полугодии 2024-го для развития необходимых столице проектов транспортной и инженерной инфраструктуры, строительства школ, детских садов, спортивных комплексов и других объектов застройщикам выделен 231 земельный участок. Их общая площадь составляет более 215 гектаров. Все застройщики работают по городскому заказу", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Ефимов: крытая галерея свяжет метро "Потапово" с наземным транспортом
Вчера, 14:06
В сообщении уточняется, что департамент городского имущества в рамках АИП предоставляет землю по договорам безвозмездного пользования или аренды для реализации крупных градостроительных проектов.
Участки для возведения объектов в рамках программы выделены во всех административных округах столицы, обратил внимание руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. "Больше всего в Новомосковском – свыше 50 гектаров для развития транспортной, инженерной инфраструктуры, а также возведения административных зданий. На востоке и юго-западе столицы предоставлено примерно по 27 гектаров для новых дорог, коммуникаций, жилых домов, а также учреждений образования и спортобъектов", – добавил он.
Как указали в пресс-релизе, благодаря АИП в районе Измайлово появится образовательный комплекс площадью 33 тысячи "квадратов" для 1,5 тысячи учеников и воспитанников. В нем также отмечается, что в районе Филимонковский ТиНАО построят административный центр общей площадью 6,5 тысячи квадратных метров.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Ефимов: Москва выделила свыше 190 гектаров земли под инвестпроекты
11 августа, 14:06
 
Градостроительный комплекс МосквыМаксим ГаманВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала