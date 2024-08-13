https://ria.ru/20240813/efimov-1965818102.html

Ефимов: Москва за полгода выделила свыше 215 гектаров земли под АИП

Ефимов: Москва за полгода выделила свыше 215 гектаров земли под АИП - РИА Новости, 13.08.2024

Ефимов: Москва за полгода выделила свыше 215 гектаров земли под АИП

Власти Москвы за первое полугодие 2024 года предоставили застройщикам свыше 215 гектаров земли для строительства объектов за счет средств Адресной... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T10:07

2024-08-13T10:07

2024-08-13T10:07

градостроительный комплекс москвы

максим гаман

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949610758_0:0:3452:1943_1920x0_80_0_0_90ba10b299083c2ec37ab627329439a3.jpg

МОСКВА, 13 августа - РИА Новости. Власти Москвы за первое полугодие 2024 года предоставили застройщикам свыше 215 гектаров земли для строительства объектов за счет средств Адресной инвестиционной программы (АИП), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."В первом полугодии 2024-го для развития необходимых столице проектов транспортной и инженерной инфраструктуры, строительства школ, детских садов, спортивных комплексов и других объектов застройщикам выделен 231 земельный участок. Их общая площадь составляет более 215 гектаров. Все застройщики работают по городскому заказу", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что департамент городского имущества в рамках АИП предоставляет землю по договорам безвозмездного пользования или аренды для реализации крупных градостроительных проектов.Участки для возведения объектов в рамках программы выделены во всех административных округах столицы, обратил внимание руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. "Больше всего в Новомосковском – свыше 50 гектаров для развития транспортной, инженерной инфраструктуры, а также возведения административных зданий. На востоке и юго-западе столицы предоставлено примерно по 27 гектаров для новых дорог, коммуникаций, жилых домов, а также учреждений образования и спортобъектов", – добавил он. Как указали в пресс-релизе, благодаря АИП в районе Измайлово появится образовательный комплекс площадью 33 тысячи "квадратов" для 1,5 тысячи учеников и воспитанников. В нем также отмечается, что в районе Филимонковский ТиНАО построят административный центр общей площадью 6,5 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20240812/efimov-1965695301.html

https://ria.ru/20240811/investproekty-1965489162.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

градостроительный комплекс москвы, максим гаман, владимир ефимов (правительство москвы) , москва