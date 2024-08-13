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Ефимов: на части бывшей промзоны Огородный проезд реализуют три проекта КРТ - РИА Новости, 13.08.2024
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09:06 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/efimov-1965817872.html
Ефимов: на части бывшей промзоны Огородный проезд реализуют три проекта КРТ
Ефимов: на части бывшей промзоны Огородный проезд реализуют три проекта КРТ - РИА Новости, 13.08.2024
Ефимов: на части бывшей промзоны Огородный проезд реализуют три проекта КРТ
На части бывшей столичной промзоны "Огородный проезд" построят свыше 880 тысяч "квадратов" недвижимости в рамках трех проектов программы комплексного развития... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T09:06
2024-08-13T09:06
москва
марьина роща
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 13 августа - РИА Новости. На части бывшей столичной промзоны "Огородный проезд" построят свыше 880 тысяч "квадратов" недвижимости в рамках трех проектов программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."В рамках реализации трех проектов комплексного развития части бывшей промзоны "Огородный проезд" на участках общей площадью около 38 гектаров возведут жилые и деловые кварталы. Всего там появится более 880 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в реорганизацию площадок составят 238,6 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 2,1 миллиарда рублей", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.Заммэра обратил внимание, что по итогам реализации проектов появится свыше 8,9 тысячи рабочих мест.В сообщении уточняется, что участки находятся на северо-востоке Москвы в районах Бутырский и Марьина Роща.В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что компания ООО "К-Инвест" реализует самый большой проект в "Огородном проезде", его площадь составляет свыше 15 гектаров. Он добавил, что уже опубликовали проекты решений по двум другим участкам общей площадью более 22 гектаров, сейчас по ним ожидаются ответы от правообладателей."Всего на трех территориях появится почти 511,6 тысячи квадратных метров жилья, а также 241,9 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая образовательный комплекс для 650 учащихся и 300 воспитанников, физкультурно-оздоровительный комплекс, скалолазный центр и гостиницу. Кроме того, на двух площадках возведут современные производства общей площадью 129,9 тысячи квадратных метров", – уточнил он.
https://ria.ru/20240812/efimov-1965695301.html
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москва, марьина роща, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы
Москва, Марьина роща, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на части бывшей промзоны Огородный проезд реализуют три проекта КРТ

Ефимов: на части бывшей промзоны Огородный проезд реализуют три проекта КРТ

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 августа - РИА Новости. На части бывшей столичной промзоны "Огородный проезд" построят свыше 880 тысяч "квадратов" недвижимости в рамках трех проектов программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"В рамках реализации трех проектов комплексного развития части бывшей промзоны "Огородный проезд" на участках общей площадью около 38 гектаров возведут жилые и деловые кварталы. Всего там появится более 880 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в реорганизацию площадок составят 238,6 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 2,1 миллиарда рублей", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.
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Заммэра обратил внимание, что по итогам реализации проектов появится свыше 8,9 тысячи рабочих мест.
В сообщении уточняется, что участки находятся на северо-востоке Москвы в районах Бутырский и Марьина Роща.
В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что компания ООО "К-Инвест" реализует самый большой проект в "Огородном проезде", его площадь составляет свыше 15 гектаров. Он добавил, что уже опубликовали проекты решений по двум другим участкам общей площадью более 22 гектаров, сейчас по ним ожидаются ответы от правообладателей.
"Всего на трех территориях появится почти 511,6 тысячи квадратных метров жилья, а также 241,9 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая образовательный комплекс для 650 учащихся и 300 воспитанников, физкультурно-оздоровительный комплекс, скалолазный центр и гостиницу. Кроме того, на двух площадках возведут современные производства общей площадью 129,9 тысячи квадратных метров", – уточнил он.
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