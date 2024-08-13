https://ria.ru/20240813/effektivnost-1965871850.html

Фрадков назвал направления работы для повышения эффективности НИОКР в ОПК

Фрадков назвал направления работы для повышения эффективности НИОКР в ОПК - РИА Новости, 13.08.2024

Фрадков назвал направления работы для повышения эффективности НИОКР в ОПК

Председатель ПСБ Петр Фрадков отметил актуальность решения вопроса комплексного финансирования проектов разработки новых образцов техники и... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T10:44

2024-08-13T10:44

2024-08-13T10:44

псб (банк псб)

петр фрадков

финансирование

форум "армия — 2024"

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков отметил актуальность решения вопроса комплексного финансирования проектов разработки новых образцов техники и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в условиях текущей макроэкономической ситуации, сообщает пресс-служба банка. Заявление прозвучало на совместном заседании экспертных советов комитета Госдумы по промышленности и торговле. По словам главы банка, на текущий момент предприятия имеют ограниченные источники для финансирования НИОКР, и механизмы привлечения инвестиционных ресурсов целесообразно расширить. Основной вопрос в текущих макроэкономических условиях – стоимость финансовых ресурсов для развития НИОКР, указал Фрадков. "Необходимо обратить внимание на заемное финансирование, которое является важнейшим источником развития НИОКР и также имеет свою специфику, особенно в условиях ужесточения денежно-кредитной политики. Необходимо найти баланс между объективной макроэкономической ситуацией и вложениями в новые образцы техники, которые появляются на рынке", - сказал председатель банка, слова которого приводит пресс-служба. Совместное заседание Экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК, главой которого с момента его основания является Фрадков, и Экспертного совета по авиационной промышленности на тему "Особенности финансирования научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок в организациях оборонно-промышленного комплекса" состоялось в рамках Международного военно-технического форума "Армия". Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.

https://ria.ru/20240812/psb-1965738141.html

https://ria.ru/20240624/drozdov-1955074368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

псб (банк псб), петр фрадков, финансирование, форум "армия — 2024"