Рейтинг@Mail.ru
В Шотландии почтили память жертв нападения ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/edinburg-1966024227.html
В Шотландии почтили память жертв нападения ВСУ на Курскую область
В Шотландии почтили память жертв нападения ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024
В Шотландии почтили память жертв нападения ВСУ на Курскую область
Граждане РФ и жители шотландской столицы в Эдинбурге несут цветы и детские игрушки к генеральному консульству России в память о жертвах нападения ВСУ на Курскую РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T19:51
2024-08-13T19:51
россия
курская область
эдинбург (город)
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1966023848_0:603:960:1143_1920x0_80_0_0_fc72f93aec8a75d58286672378ba3e7a.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Граждане РФ и жители шотландской столицы в Эдинбурге несут цветы и детские игрушки к генеральному консульству России в память о жертвах нападения ВСУ на Курскую область, сообщило диппредставительство в Telegram-канале. "Наши соотечественники и жители Эдинбурга приносят цветы и детские игрушки к Генеральному консульству в память о жертвах нападения украинских вооруженных формирований на Курскую область. Благодарим за поддержку!", - говорится в сообщении. На прикрепленной к публикации фотографии видно на столе свечу, цветы, мягкие игрушки и надпись на листке "Курск, мы с тобой!". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/zashita-1965977101.html
https://ria.ru/20240813/zelenskiy-1966023422.html
россия
курская область
эдинбург (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1966023848_0:513:960:1233_1920x0_80_0_0_66b66f00ed9ee2ca3045238e55daed66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, эдинбург (город), владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Эдинбург (город), Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В Шотландии почтили память жертв нападения ВСУ на Курскую область

Жители Эдинбурга несут цветы к генконсульству РФ в память о жертвах атаки ВСУ

© Фото : Генеральное консульство России в Эдинбурге/TelegramЦветы и детские игрушки у Генерального консульства России в Эдинбурге в память о жертвах нападения украинских вооруженных формирований на Курскую область
Цветы и детские игрушки у Генерального консульства России в Эдинбурге в память о жертвах нападения украинских вооруженных формирований на Курскую область - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Генеральное консульство России в Эдинбурге/Telegram
Цветы и детские игрушки у Генерального консульства России в Эдинбурге в память о жертвах нападения украинских вооруженных формирований на Курскую область
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Граждане РФ и жители шотландской столицы в Эдинбурге несут цветы и детские игрушки к генеральному консульству России в память о жертвах нападения ВСУ на Курскую область, сообщило диппредставительство в Telegram-канале.
"Наши соотечественники и жители Эдинбурга приносят цветы и детские игрушки к Генеральному консульству в память о жертвах нападения украинских вооруженных формирований на Курскую область. Благодарим за поддержку!", - говорится в сообщении.
Верхневолжье направило в Курскую область 20 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
На защиту Курской области встала вся страна, заявил врио губернатора
Вчера, 16:54
На прикрепленной к публикации фотографии видно на столе свечу, цветы, мягкие игрушки и надпись на листке "Курск, мы с тобой!".
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Горит в огне": слова Зеленского о Курской области вызвали гнев в Сети
Вчера, 19:45
 
РоссияКурская областьЭдинбург (город)Владимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала