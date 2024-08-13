https://ria.ru/20240813/edinburg-1966024227.html

В Шотландии почтили память жертв нападения ВСУ на Курскую область

В Шотландии почтили память жертв нападения ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024

В Шотландии почтили память жертв нападения ВСУ на Курскую область

Граждане РФ и жители шотландской столицы в Эдинбурге несут цветы и детские игрушки к генеральному консульству России в память о жертвах нападения ВСУ на Курскую РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T19:51

2024-08-13T19:51

2024-08-13T19:51

россия

курская область

эдинбург (город)

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Граждане РФ и жители шотландской столицы в Эдинбурге несут цветы и детские игрушки к генеральному консульству России в память о жертвах нападения ВСУ на Курскую область, сообщило диппредставительство в Telegram-канале. "Наши соотечественники и жители Эдинбурга приносят цветы и детские игрушки к Генеральному консульству в память о жертвах нападения украинских вооруженных формирований на Курскую область. Благодарим за поддержку!", - говорится в сообщении. На прикрепленной к публикации фотографии видно на столе свечу, цветы, мягкие игрушки и надпись на листке "Курск, мы с тобой!". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/zashita-1965977101.html

https://ria.ru/20240813/zelenskiy-1966023422.html

россия

курская область

эдинбург (город)

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россия, курская область, эдинбург (город), владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины