В Шотландии почтили память жертв нападения ВСУ на Курскую область
Жители Эдинбурга несут цветы к генконсульству РФ в память о жертвах атаки ВСУ
© Фото : Генеральное консульство России в Эдинбурге/TelegramЦветы и детские игрушки у Генерального консульства России в Эдинбурге в память о жертвах нападения украинских вооруженных формирований на Курскую область
Цветы и детские игрушки у Генерального консульства России в Эдинбурге в память о жертвах нападения украинских вооруженных формирований на Курскую область
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Граждане РФ и жители шотландской столицы в Эдинбурге несут цветы и детские игрушки к генеральному консульству России в память о жертвах нападения ВСУ на Курскую область, сообщило диппредставительство в Telegram-канале.
"Наши соотечественники и жители Эдинбурга приносят цветы и детские игрушки к Генеральному консульству в память о жертвах нападения украинских вооруженных формирований на Курскую область. Благодарим за поддержку!", - говорится в сообщении.
На прикрепленной к публикации фотографии видно на столе свечу, цветы, мягкие игрушки и надпись на листке "Курск, мы с тобой!".
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.