https://ria.ru/20240813/dtp-1965974040.html
"Ситидрайв" раскрыл детали ДТП с арендованной машиной на юге Москвы
"Ситидрайв" раскрыл детали ДТП с арендованной машиной на юге Москвы - РИА Новости, 13.08.2024
"Ситидрайв" раскрыл детали ДТП с арендованной машиной на юге Москвы
Подростки, устроившие ДТП на арендном автомобиле на юге Москвы, смогли сесть в машину и уехать на ней из-за того, что предыдущий пользователь оставил двери... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:43
2024-08-13T16:43
2024-08-13T16:50
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Подростки, устроившие ДТП на арендном автомобиле на юге Москвы, смогли сесть в машину и уехать на ней из-за того, что предыдущий пользователь оставил двери открытыми, сообщили РИА Новости в пресс-службе каршерингового сервиса "Ситидрайв". Рано утром в воскресенье на Южнобутовской улице инспекторы ДПС предприняли попытку остановить автомобиль каршеринга Nissan, несовершеннолетний водитель, проигнорировав требования полицейских, на высокой скорости вылетел с дороги и врезался в дом. Один подросток погиб, трое получили травмы. По предварительной информации правоохранителей, машина была арендована под чужим аккаунтом. "Как оказалось, предыдущий пользователь оставил автомобиль на парковке в режиме ожидания и в дальнейшем открыл двери. Именно поэтому подростки смогли открыть машину и уехать. Мы оказываем правоохранительным органам активное содействие в установлении всех обстоятельств произошедшего", - сказали в компании. "Ситидрайв" добавит опцию автоматических уведомлений, чтобы свести к минимуму случаи, когда пользователи забывают про аренду или открывают двери, но не начинают поездку в течение 15 минут. Эта функция пока что существует в тестовом режиме, полноценно для всех она заработает до 23 августа. Так, пользователи каршеринга будут получать уведомления, когда в режиме использования пользователь открывает двери в авто, но не начинает поездку в течение 15 минут, когда автомобиль находится в режиме парковки более часа, а также когда машина была забронирована, но аренда за час так и не началась. "Дополнительные уведомления пользователей позволят минимизировать риски, когда автомобилем могут воспользоваться злоумышленники, а также сэкономить пользователям средства, если они забыли завершить аренду", - добавили в компании.
https://ria.ru/20240809/dtp-1965277685.html
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ДТП с подростками на автомобиле каршеринга в Москве
Следствие показало кадры ДТП в Москве с подростками на автомобиле каршеринга.
2024-08-13T16:43
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москва, происшествия
"Ситидрайв" раскрыл детали ДТП с арендованной машиной на юге Москвы
"Ситидрайв": подростки, устроившие ДТП в Москве, сели в открытую машину
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Подростки, устроившие ДТП на арендном автомобиле на юге Москвы, смогли сесть в машину и уехать на ней из-за того, что предыдущий пользователь оставил двери открытыми, сообщили РИА Новости в пресс-службе каршерингового сервиса "Ситидрайв".
Рано утром в воскресенье на Южнобутовской улице инспекторы ДПС предприняли попытку остановить автомобиль каршеринга Nissan, несовершеннолетний водитель, проигнорировав требования полицейских, на высокой скорости вылетел с дороги и врезался в дом. Один подросток погиб, трое получили травмы. По предварительной информации правоохранителей, машина была арендована под чужим аккаунтом.
"Как оказалось, предыдущий пользователь оставил автомобиль на парковке в режиме ожидания и в дальнейшем открыл двери. Именно поэтому подростки смогли открыть машину и уехать. Мы оказываем правоохранительным органам активное содействие в установлении всех обстоятельств произошедшего", - сказали в компании.
"Ситидрайв" добавит опцию автоматических уведомлений, чтобы свести к минимуму случаи, когда пользователи забывают про аренду или открывают двери, но не начинают поездку в течение 15 минут. Эта функция пока что существует в тестовом режиме, полноценно для всех она заработает до 23 августа.
Так, пользователи каршеринга будут получать уведомления, когда в режиме использования пользователь открывает двери в авто, но не начинает поездку в течение 15 минут, когда автомобиль находится в режиме парковки более часа, а также когда машина была забронирована, но аренда за час так и не началась.
"Дополнительные уведомления пользователей позволят минимизировать риски, когда автомобилем могут воспользоваться злоумышленники, а также сэкономить пользователям средства, если они забыли завершить аренду", - добавили в компании.