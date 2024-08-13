https://ria.ru/20240813/drony-1965856920.html

Дроны взяли на себя функции штурмовых отрядов, заявил оператор БПЛА

Дроны взяли на себя функции штурмовых отрядов, заявил оператор БПЛА - РИА Новости, 13.08.2024

Дроны взяли на себя функции штурмовых отрядов, заявил оператор БПЛА

Дроны частично взяли на себя функции штурмовых отрядов, заявил РИА Новости оператор БПЛА группы "Контора" 1-ой гвардейской танковой армии российской группировки РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T09:30

2024-08-13T09:30

2024-08-13T10:07

специальная военная операция на украине

технологии

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 13 авг - РИА Новости. Дроны частично взяли на себя функции штурмовых отрядов, заявил РИА Новости оператор БПЛА группы "Контора" 1-ой гвардейской танковой армии российской группировки "Запад" с позывным "Елес". Ранее операторы БПЛА группировки "Запад" рассказали, как при помощи дрона взял пленного на купянском участке фронта. "У нас приоритет все равно пехота. Мы стараемся работать по пехоте, потому что это более эффективно. Во-первых, ты подлетел, ты его увидел, сбросил (боеприпас с дрона - ред.), "затрехсотил" (ранил - ред.), либо "задвухсотил" (убил - ред.), как получится. Штурмовикам не надо нашим (в некоторым ситуациях - ред.) жизнью своей рисковать. Проще потерять птичку иной раз, чем человека", - пояснил собеседник агентства. Он добавил, что операторы дронов, работающие на купянском участке фронта, активно ведут разведку позиций противника, выявляют места расположения орудий, уничтожают опорные пункты, всячески способствуя продвижению пехоты. "Также поддерживаем наших штурмовиков, наблюдаем чтоб к ним никто не подошел, чтоб никакая стрельба не началась (со стороны противника - ред.)", - отметил оператор БПЛА группы с позывным "Рудик".

https://radiosputnik.ru/20240714/fpv-dron-1959518289.html

https://ria.ru/20240809/ukraina-1965222989.html

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технологии