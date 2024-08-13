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Дроны взяли на себя функции штурмовых отрядов, заявил оператор БПЛА - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:30 13.08.2024 (обновлено: 10:07 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/drony-1965856920.html
Дроны взяли на себя функции штурмовых отрядов, заявил оператор БПЛА
Дроны взяли на себя функции штурмовых отрядов, заявил оператор БПЛА - РИА Новости, 13.08.2024
Дроны взяли на себя функции штурмовых отрядов, заявил оператор БПЛА
Дроны частично взяли на себя функции штурмовых отрядов, заявил РИА Новости оператор БПЛА группы "Контора" 1-ой гвардейской танковой армии российской группировки РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T09:30
2024-08-13T10:07
специальная военная операция на украине
технологии
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 13 авг - РИА Новости. Дроны частично взяли на себя функции штурмовых отрядов, заявил РИА Новости оператор БПЛА группы "Контора" 1-ой гвардейской танковой армии российской группировки "Запад" с позывным "Елес". Ранее операторы БПЛА группировки "Запад" рассказали, как при помощи дрона взял пленного на купянском участке фронта. "У нас приоритет все равно пехота. Мы стараемся работать по пехоте, потому что это более эффективно. Во-первых, ты подлетел, ты его увидел, сбросил (боеприпас с дрона - ред.), "затрехсотил" (ранил - ред.), либо "задвухсотил" (убил - ред.), как получится. Штурмовикам не надо нашим (в некоторым ситуациях - ред.) жизнью своей рисковать. Проще потерять птичку иной раз, чем человека", - пояснил собеседник агентства. Он добавил, что операторы дронов, работающие на купянском участке фронта, активно ведут разведку позиций противника, выявляют места расположения орудий, уничтожают опорные пункты, всячески способствуя продвижению пехоты. "Также поддерживаем наших штурмовиков, наблюдаем чтоб к ним никто не подошел, чтоб никакая стрельба не началась (со стороны противника - ред.)", - отметил оператор БПЛА группы с позывным "Рудик".
https://radiosputnik.ru/20240714/fpv-dron-1959518289.html
https://ria.ru/20240809/ukraina-1965222989.html
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технологии
Специальная военная операция на Украине, Технологии
Дроны взяли на себя функции штурмовых отрядов, заявил оператор БПЛА

Оператор "Конторы": дроны частично взяли на себя функции штурмовых отрядов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 13 авг - РИА Новости. Дроны частично взяли на себя функции штурмовых отрядов, заявил РИА Новости оператор БПЛА группы "Контора" 1-ой гвардейской танковой армии российской группировки "Запад" с позывным "Елес".
© РИА НовостиОператоры БПЛА группы "Контора" о боевой работе под Купянском
Операторы БПЛА группы Контора о боевой работе под Купянском - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости
Операторы БПЛА группы "Контора" о боевой работе под Купянском
Ранее операторы БПЛА группировки "Запад" рассказали, как при помощи дрона взял пленного на купянском участке фронта.
FPV-дрон. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Российские бойцы применили FPV-дроны против бронетехники и пехоты ВСУ
14 июля, 07:38
«
"У нас приоритет все равно пехота. Мы стараемся работать по пехоте, потому что это более эффективно. Во-первых, ты подлетел, ты его увидел, сбросил (боеприпас с дрона - ред.), "затрехсотил" (ранил - ред.), либо "задвухсотил" (убил - ред.), как получится. Штурмовикам не надо нашим (в некоторым ситуациях - ред.) жизнью своей рисковать. Проще потерять птичку иной раз, чем человека", - пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что операторы дронов, работающие на купянском участке фронта, активно ведут разведку позиций противника, выявляют места расположения орудий, уничтожают опорные пункты, всячески способствуя продвижению пехоты.
"Также поддерживаем наших штурмовиков, наблюдаем чтоб к ним никто не подошел, чтоб никакая стрельба не началась (со стороны противника - ред.)", - отметил оператор БПЛА группы с позывным "Рудик".
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