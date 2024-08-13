https://ria.ru/20240813/drony-1965852489.html

Российские военные объявили охоту на украинские агродроны "Баба-Яга"

Российские военные объявили охоту на украинские агродроны "Баба-Яга" - РИА Новости, 13.08.2024

Российские военные объявили охоту на украинские агродроны "Баба-Яга"

Операторы БПЛА группировки "Запад" Вооруженных сил России объявили охоту на украинские агродроны "Баба-Яга" на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T09:11

2024-08-13T09:11

2024-08-13T10:07

специальная военная операция на украине

технологии

россия

вооруженные силы украины

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 13 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки "Запад" Вооруженных сил России объявили охоту на украинские агродроны "Баба-Яга" на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости боец группы "Контора" 1-ой гвардейской танковой армии группировки "Запад" с позывным "Сварог". "Непосредственно я являюсь пилотом, который как раз сбил шесть агродронов - шесть "бабок-ежек". В принципе, такие вот цели - они очень много значат для нас... (мотивируют - ред.) стараться намного больше… Уже азарт, специально охотимся на них", - пояснил военнослужащий. Боец уточнил, что на купянском участке фронта противник активно использует агродроны как для атак на позиции ВС РФ, так и для обеспечения своих подразделений продуктами и водой, поэтому бойцы группы "Контора" выслеживают их, а потом идут на таран. "Несмотря на то, что ему помогает весь Запад, Америка поставляет лучшие технологии. У нас тоже не стоит все на месте, у нас все разрабатывается, все внедряется новое... Опережаем, где-то идем вровень, но, чтобы мы где-то уступали, такого нет", - подчеркнул "Сварог".

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

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Операторы БПЛА группы "Контора" о боевой работе под Купянском "Проще потерять птичку, чем человека". Операторы БПЛА группы "Контора" группировки "Запад" рассказали РИА Новости, как дроны помогают штурмовым отрядам, охотятся на "Бабу Ягу" и уничтожают опорные пункты ВСУ под Купянском. 2024-08-13T09:11 true PT4M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, россия, вооруженные силы украины