https://ria.ru/20240813/donetsk-1965960890.html

В Донецке перехватили два украинских беспилотника

В Донецке перехватили два украинских беспилотника - РИА Новости, 13.08.2024

В Донецке перехватили два украинских беспилотника

Повышенная активность беспилотников украинских войск зафиксирована вблизи водонапорного узла в Петровском районе Донецка, перехвачены два дрона, сообщил штаб... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:53

2024-08-13T15:53

2024-08-13T15:55

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Повышенная активность беспилотников украинских войск зафиксирована вблизи водонапорного узла в Петровском районе Донецка, перехвачены два дрона, сообщил штаб обороны ДНР в Telegram-канале."Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол" зафиксирована повышенная активность вражеских разведывательных беспилотников вблизи водонапорного узла в Петровском районе Донецка. Системой перехвачены украинский БПЛА самолётного типа и квадрокоптер", - говорится в сообщении штаба.В ведомстве отметили, что взрывотехники УФСБ России по ДНР детально осмотрели беспилотники и отключили их органы управления. Жертв среди мирного населения нет, ущерб инфраструктуре Донецка не выявлен. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html

https://ria.ru/20240813/plen-1965854343.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика