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В Донецке перехватили два украинских беспилотника - РИА Новости, 13.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:53 13.08.2024 (обновлено: 15:55 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/donetsk-1965960890.html
В Донецке перехватили два украинских беспилотника
В Донецке перехватили два украинских беспилотника - РИА Новости, 13.08.2024
В Донецке перехватили два украинских беспилотника
Повышенная активность беспилотников украинских войск зафиксирована вблизи водонапорного узла в Петровском районе Донецка, перехвачены два дрона, сообщил штаб... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:53
2024-08-13T15:55
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Повышенная активность беспилотников украинских войск зафиксирована вблизи водонапорного узла в Петровском районе Донецка, перехвачены два дрона, сообщил штаб обороны ДНР в Telegram-канале."Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол" зафиксирована повышенная активность вражеских разведывательных беспилотников вблизи водонапорного узла в Петровском районе Донецка. Системой перехвачены украинский БПЛА самолётного типа и квадрокоптер", - говорится в сообщении штаба.В ведомстве отметили, что взрывотехники УФСБ России по ДНР детально осмотрели беспилотники и отключили их органы управления. Жертв среди мирного населения нет, ущерб инфраструктуре Донецка не выявлен. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html
https://ria.ru/20240813/plen-1965854343.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика
В Донецке перехватили два украинских беспилотника

Штаб ДНР: у водонапорного узла в Донецке перехватили два украинских беспилотника

© Фото : Штаб Обороны ДНР/TelegramУкраинский БПЛА самолетного типа, перехваченный системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол" в Петровском районе Донецка
Украинский БПЛА самолетного типа, перехваченный системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы Купол в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Штаб Обороны ДНР/Telegram
Украинский БПЛА самолетного типа, перехваченный системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол" в Петровском районе Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Повышенная активность беспилотников украинских войск зафиксирована вблизи водонапорного узла в Петровском районе Донецка, перехвачены два дрона, сообщил штаб обороны ДНР в Telegram-канале.
«
"Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол" зафиксирована повышенная активность вражеских разведывательных беспилотников вблизи водонапорного узла в Петровском районе Донецка. Системой перехвачены украинский БПЛА самолётного типа и квадрокоптер", - говорится в сообщении штаба.
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В ведомстве отметили, что взрывотехники УФСБ России по ДНР детально осмотрели беспилотники и отключили их органы управления. Жертв среди мирного населения нет, ущерб инфраструктуре Донецка не выявлен.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная Республика
 
 
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