В Донецке перехватили два украинских беспилотника
Штаб ДНР: у водонапорного узла в Донецке перехватили два украинских беспилотника
© Фото : Штаб Обороны ДНР/TelegramУкраинский БПЛА самолетного типа, перехваченный системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол" в Петровском районе Донецка
Украинский БПЛА самолетного типа, перехваченный системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол" в Петровском районе Донецка
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Повышенная активность беспилотников украинских войск зафиксирована вблизи водонапорного узла в Петровском районе Донецка, перехвачены два дрона, сообщил штаб обороны ДНР в Telegram-канале.
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"Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол" зафиксирована повышенная активность вражеских разведывательных беспилотников вблизи водонапорного узла в Петровском районе Донецка. Системой перехвачены украинский БПЛА самолётного типа и квадрокоптер", - говорится в сообщении штаба.
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В ведомстве отметили, что взрывотехники УФСБ России по ДНР детально осмотрели беспилотники и отключили их органы управления. Жертв среди мирного населения нет, ущерб инфраструктуре Донецка не выявлен.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.